Le Britanno-Colombien a été invité huit fois au match des étoiles. Il a également été nommé joueur par excellence de la NBA en 2005 et en 2006, avec les Suns de Phoenix. Seuls deux autres joueurs à la position de meneur, Stephen Curry et Magic Johnson, ont hérité plus d'une fois de cette distinction.

Nash a joué 19 saisons dans la NBA. Il a été invité huit fois au match des étoiles. Il a pris sa retraite en 2015. Ses 10 335 mentions d’aide le placent au 3e rang de l’histoire du circuit, derrière John Stockton et Jason Kidd.

Nash est né en Afrique du Sud mais il a grandi à Victoria. Il est l’un des deux seuls joueurs dans l’histoire de la NBA à compléter deux saisons avec des pourcentages d’efficacité de 50% pour les tirs en match, 40% aux tirs de trois points et 90% aux lancers francs.

Il est maintenant le directeur général de l’équipe nationale canadienne et consultant au développement des joueurs des Warriors de Golden State.

Kidd, Grand Hill, Ray Allen, Maurice Cheeks, Katie Allen et Tina Thompson sont également intronisés à titre de joueurs.

« De faire partie de cette cohorte, avec des joueurs qui voulaient aider leurs coéquipiers… de voir tous ces joueurs que je respecte, c’est le summum. Il n’y a rien de mieux, a dit Nash. C’est incroyable! »

Charles Driesell, seul entraîneur à gagner au moins 100 matchs à la barre de quatre équipes universitaires différentes, entrera aussi au panthéon.