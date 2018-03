Brayden Point et Cédric Paquette ont tous les deux marqué deux buts et le Lightning de Tampa Bay a aisément défait les Rangers de New York 7-3, vendredi soir à Manhattan. Le Lightning a stoppé à trois sa séquence de revers et il a repris l'exclusivité du premier rang de la Division atlantique et de l'Association de l'Est. Ses 108 points le placent devant les Bruins de Boston, qui en ont 107.