Auston Matthews a brisé l'égalité alors qu'il restait un peu moins de quatre minutes à faire en troisième période pour propulser les Maple Leafs de Toronto vers un gain de 5-4 aux dépens des Islanders de New York, vendredi soir à Brooklyn. Les Maple Leafs ont ainsi porté le record de franchise à 47 victoires en une saison. Mitch Marner, Nazem Kadri, Nikita Zaitsev et James van Riemsdyk ont également touché la cible pour la formation torontoise. Anthony Beauvillier, Johnny Boychuk, Brock Nelson et John Tavares ont noirci la feuille de pointage du côté des Islanders.