Un texte de Guillaume Boucher

Les Jeux du Commonwealth de Gold Coast engageront quelque 300 para-athlètes, 45 % de plus qu’à Glasgow il y a quatre ans. On les verra sur 38 podiums, une hausse encore plus marquée (73 %) par rapport à l’édition 2014.

Avec 12 épreuves en paranatation, 6 chez les hommes et autant chez les femmes, le programme est deux fois plus chargé qu’à Glasgow et trois fois plus qu’en 2002, à Manchester, où Benoît Huot a participé à ses premiers Jeux du Commonwealth.

Le paranageur de 34 ans et chef de mission adjoint du Canada à Gold Coast y voit la preuve que le mouvement paralympique grandit.

Benoît Huot se réjouit aussi que ce « mouvement qui porte à l’inclusion » soit justement inclus dans un seul et même programme aux Jeux du Commonwealth et pas dans un programme parallèle, quelques semaines plus tard, comme aux Jeux olympiques.

« Aux Jeux du Commonwealth, on peut se le permettre parce qu’on parle de 4000 athlètes comparativement à 10 000 et plus aux Jeux olympiques d’été », fait-il remarquer au sujet de la logistique qui permet cette intégration.

Les athlètes paralympiques ont ainsi une belle vitrine, aux côtés des athlètes sans handicap. Mais le programme paralympique aux Jeux du Commonwealth a quelque chose d’incomplet. « Ce sont des épreuves spécifiques qui sont choisies », souligne Benoît Huot.

Aurélie Rivard, quadruple médaillée en natation aux Jeux paralympiques de Rio, ne participe par exemple qu’à une seule épreuve à Gold Coast, le 200 m quatre nages, où la Néo-Zélandaise Sophie Pascoe, championne à Rio, est encore attendue sur la plus haute marche du podium.

Les épreuves de sprint libre sur 50 et 100 m, dans lesquelles excelle la Québécoise, n’ont pas été retenues. Il n’y a pas non plus d’épreuves dans la catégorie S-10, celle de Benoît Huot, à la grande déception du vétéran de 34 ans, qui aurait bien aimé nager à ces Jeux.

Quelle formule pour une meilleure visibilité?

Certains observateurs souhaitent que comme les Jeux du Commonwealth, les Jeux olympiques soient un jour tenus en seul programme, avec des athlètes paralympiques, pour que ceux-ci gagnent en visibilité. Le capitaine de l’équipe canadienne de hockey sur luge, Greg Westlake, a d’ailleurs fait un plaidoyer en ce sens avant les Jeux de Pyeongchang.

Benoît Huot n’est pas convaincu que cette avenue est souhaitable pour le mouvement paralympique. « J’ai l’impression qu’on se perdrait si on était tous intégrés », estime-t-il.

« Dans les événements plus petits, c’est correct, mais autrement, ce n’est pas à notre avantage », poursuit-il.

Si Aurélie Rivard nageait son 100 m libre la même journée que Taylor Ruck ou Penny Oleksiak, la star, celle qui ferait la manchette, ce serait Taylor ou Penny et non Aurélie. Benoît Huot, chef de mission adjoint du Canada aux Jeux du Commonwealth

Benoît Huot rêve plutôt à des Jeux paralympiques qui seraient tenus avant les Jeux olympiques, un peu comme une première partie.

« Disons que tu vas voir Céline Dion au Stade de France à Paris. Il y a des dizaines de milliers de spectateurs. S’il y a une première partie, 75 % ou 80 % des spectateurs seront déjà arrivés », lance-t-il au sujet de l’audience que les sports paralympiques pourraient rejoindre si on leur donnait la scène avant les Jeux.

« À la fin d’une quinzaine olympique, les gens sont souvent saturés, poursuit-il. Ce n’est pas tout le monde qui aime le sport et qui a envie de suivre les Jeux paralympiques. On perd un houmf. Les gens ont déjà vu le plus grand spectacle. »

Benoît Huot est bien conscient que ce qu’il propose n’est pas dans les cartons du Comité international olympique (CIO). Mais il n’est pas moins optimiste.

Je suis conscient que ça ne changera pas du jour au lendemain. Mais j’espère avoir l’occasion de militer pour ça un jour. Benoît Huot, chef de mission adjoint du Canada aux Jeux du Commonwealth