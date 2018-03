Les joueurs du Canadien (28-37-12) ont intérêt à ne pas « se laisser glisser » et à maintenir l’intensité « là où elle devrait », a dit Claude Julien en mêlée de presse pour donner le ton aux cinq derniers matchs de cette difficile saison 2017-2018.

« Dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, il y a certains joueurs qui glissent un peu. Je ne veux pas que ça arrive et je vais m'assurer que jusqu'à la fin, on va être concentré et on va travailler d'une façon où on va continuer à s'améliorer », a tranché Julien.

Les prochains adversaires, à commencer par les Penguins (44-28-6), sont tous qualifiés ou engagés dans la course aux séries, à l’exception des Red Wings de Détroit, ce qui devrait aider à générer cette intensité.

Claude Julien a par ailleurs indiqué qu’Antti Niemi serait son gardien partant contre les Penguins et que son numéro un Carey Price obtiendrait le départ dimanche au Centre Bell, contre les Devils du New Jersey (40-28-9).

David Schlemko pourrait par ailleurs retrouver sa place sans la formation du Canadien ce week-end. Le défenseur patinait en alternance avec Mike Reilly dans la troisième paire, vendredi à l’entraînement, aux côtés de Brett Lernout.

Schlemko n’a pas joué depuis le 3 mars et a été ralenti par les blessures cette saison. Il n’a participé qu’à 34 matchs, au cours desquels il a inscrit 4 points.