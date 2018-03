Le joueur vedette est arrivé jeudi soir à Los Angeles en jet privé, et des dizaines d'admirateurs l'attendaient.

Il a pris le temps de rencontrer les amateurs pour signer des autographes dans un bain de foule largement médiatisé.

L'entraîneur du Galaxy Sigi Schmid sait manifestement à quoi s'attendre. Le nouvel attaquant du Galaxy est un phénomène, sur le terrain et en dehors.

Zlatan Ibrahimovic à son arrivée à Los Angeles Photo : Los Angeles Galaxy / Twitter

« On parle de Zlatan Ibrahimovic là, on ne parle pas d'un être humain normal ou d'un mortel », a-t-il affirmé.

« Il aime la compétition, il aime les défis », a rappelé M. Schmid, qui laisse entendre que les débuts en MLS du Suédois pourraient avoir lieu dès samedi dans ce match attendu face au Los Angeles FC.

Il devrait échanger ses premières passes avec ses nouveaux coéquipiers, vendredi à 10 h, heure locale. Il sera ensuite officiellement présenté à 13 h 30 à la presse américaine.

L'ancien buteur notamment de l'Inter Milan, du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a déjà commencé, à distance:

« Le Galaxy est la bonne équipe pour moi, j'ai beaucoup à lui offrir, je peux l'aider beaucoup », a-t-il expliqué dans une vidéo publiée sur le site de son nouveau club.

L'attaquant à l'ego XXL est attendu avec beaucoup de curiosité dans un championnat qui s'ouvre de plus en plus.

« C'est un très bon transfert pour la MLS », a assuré Bob Bradley, l'entraîneur du Los Angeles FC.

Zlatan Ibrahimovic n'a joué que sept matchs cette saison avec Manchester United. Il a marqué son dernier but à fin de décembre, et il se remet d'une grave blessure à un genou.

« Nous n'avons aucune inquiétude, on a eu accès à tous les rapports médicaux et examens physiques: il va bien et peut jouer », a assuré l'entraîneur du Galaxy.