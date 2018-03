Calgary, Sapporo, Schladming (Graz), Sion, Stockholm, Turin (Milan) et peut-être d'autres villes ont jusqu'à samedi soir pour se manifester officiellement auprès du CIO en ce qui concerne les Jeux d'hiver de 2026, avant une désignation prévue en septembre 2019.

Après Pyeongchang en 2018 et Pékin en 2022, il semblerait logique que les Jeux d'hiver reviennent en Amérique du Nord ou en Europe en 2026.

Mais face à la facture de plus en plus lourde, le CIO n'exclut plus personne a priori.

Les villes intéressées doivent envoyer samedi au plus tard un courrier au CIO pour faire part de leur intérêt. Durant la première phase, les villes « n'auront pas à soumettre de propositions ou garanties officielles ni à faire de propositions », explique le CIO.

Durant l'été 2018, un groupe de travail du CIO, présidé par l'Espagnol Juan Antonio Samaranch, fils de l'ancien patron du CIO devenu membre du comité exécutif, procédera à une évaluation technique du projet des villes intéressées.

En octobre prochain à Buenos Aires, le CIO aura ensuite la possibilité d'écarter des postulants en invitant « un certain nombre de villes intéressées » à prendre part à la véritable phase de candidature.

« Les villes candidates n'auront à soumettre qu'un seul dossier de candidature, en janvier 2019, et le nombre de questions figurant dans le questionnaire de candidature a été réduit d'un tiers », explique encore le CIO.

Pour rassurer encore davantage, le CIO s'est engagé à verser à la ville organisatrice une contribution de 925 millions de dollars américains, destinés à couvrir les frais d'organisation.

Chaque ville candidate est appelée à s'inspirer de l'Agenda 2020, initiative du président Thomas Bach, et qui recommande l'utilisation d'installations existantes ou temporaires, afin de réduire les coûts.

L'incertitude sur les villes intéressées sera levée mardi, date à laquelle le CIO doit rendre publique la liste.

Lillehammer préfère attendre

L'homme qui a organisé les Jeux d'hiver de 1994 en Norvège, Gerhard Heiberg, explique par ailleurs qu'une candidature de Lillehammer pour les Jeux de 2026 serait prématurée.

« 2026, ce n'est pas le bon moment, mais (une candidature) pour 2030, c'est plus vraisemblable », a-t-il précisé.

Le dossier n'est pas encore bien ficelé, mais il sera éventuellement.

« Quand nous présenterons notre candidature, elle sera solide », a assuré M. Heiberg, ancien président de la commission marketing du CIO.