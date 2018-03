Patrice Bergeron a récolté un but et deux passes, jeudi à Boston, pour aider les Bruins à ravir le premier rang dans l'Est au Lightning de Tampa Bay en le battant 4-2. Tim Schaller, David Pastrnak et Brad Marchand, dans un filet désert, ont complété la production des Bruins. J.T. Miller et Victor Hedman ont riposté pour le Lightning qui accuse un point de retard sur les Bruins avec un match de moins à disputer (5 contre 6).