Jean-Gabriel Pageau a dénoué l'impasse en prolongation en marquant grâce à un tir de pénalité pour permettre aux Sénateurs d'Ottawa de battre les Panthers de la Floride 3-2, jeudi soir. Pageau et Magnus Paajarvi ont également marqué en temps réglementaire pour les Sénateurs. Aaron Ekblad et Evgeni Dadonov ont touché la cible pour les Panthers. Avec cette défaite, les Panthers accusent un retard de trois points sur les Devils, avec un match en main, afin d'obtenir le dernier laissez-passer donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Association de l'Est. Leur revers confirme aussi la participation des Maple Leafs aux séries.