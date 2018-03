Sidney Crosby a marqué 19 secondes après le début de la prolongation et les Penguins de Pittsburgh ont eu raison des Devils du New Jersey 4-3, jeudi. Son tir a heurté la barre transversale, mais vif comme l'éclair, Crosby a converti le rebond au vol, pour un 28e but cette saison. Patric Hornqvist, Conor Sheary et Kris Letang ont inscrit les autres buts des vainqueurs. Kyle Palmieri, Taylor Hall et Blake Coleman ont aussi marqué pour les Devils.