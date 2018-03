Stanton a cogné un circuit de deux points dès la première manche, puis il a ajouté un double d'un point et un circuit en solo.

Brett Gardner a aussi réussi un coup de quatre buts, tandis que Gary Sanchez a frappé un double d'un point.

Le match inaugural des Jays s'est déroulé devant 48 115 personnes. La foule a été peu choyée, l'attaque torontoise ne récoltant que deux coups sûrs, incluant le circuit en solo de Kevin Pillar, en huitième.

Luis Severino (1-0) a oeuvré pendant cinq manches et deux tiers, permettant un simple de Curtis Granderson et trois buts sur balles. Il a retiré sept frappeurs au bâton.

En quatre manches et deux tiers, le vétéran gaucher J.A. Happ (0-1) a donné trois points, quatre coups sûrs et un but sur balles. Il a obtenu cinq retraits sur des prises.

Le troisième-but Josh Donaldson, incommodé à l'épaule droite au camp, n'arrivait pas à mettre de la vigueur dans ses relais au premier coussin. Un dossier à surveiller pour la troupe de John Gibbons.

Avant la rencontre, les Blue Jays ont rendu hommage à leur ancien as Roy Halladay, qui a péri dans un accident d'avion dans le golfe du Mexique, au mois de novembre.

Plutôt que de faire des lancers protocolaires, ses garçons Braden et Ryan, âgés de 17 et 13 ans, ont déposé la balle du match sur le monticule.

Tulowitzki sur la liste des blessés

Plus tôt dans la journée, les Blue Jays avaient inscrit le nom de l'arrêt-court Troy Tulowitzki sur la liste des blessés pour 60 jours de manière rétroactive au 28 mars, en raison de la présence d'éclats d'os dans son talon droit.

Tulowitzki a subi une blessure à une cheville qui a mis un terme à sa saison le 28 juillet dernier, et il n'a plus joué depuis ce temps. Il a frappé et capté quelques roulants pendant le camp d'entraînement, mais était incapable de courir. Le joueur qui a participé à cinq matchs des étoiles a raté au moins 30 rencontres à chacune de ses six dernières campagnes, et il est maintenant certain qu'il prolongera cette séquence.

Tulowitzki est ralenti par la présence d'éclats d'os depuis au moins trois ans, mais ceux-ci l'ont surtout ennuyé pendant sa rééducation à la suite d'une intervention chirurgicale. Celle-ci visait à réparer un ligament qu'il a endommagé en écrasant le pied de C.J. Cron, alors qu'il tentait de battre un relais au premier coussin des Angels de Los Angeles.