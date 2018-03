Les trois ordres de gouvernement ont confirmé leur soutien pour la création d'un comité de candidature, qui sera chargé de mettre au point un budget et un programme pour la manifestation sportive.

Le gouvernement fédéral investit 10,5 millions de dollars, l'Alberta, 10 millions de dollars, et Calgary, 9,5 millions de dollars.

Les trois parties se sont mises d'accord pour qu'un référendum soit également tenu sur la question de la candidature. « C'est beaucoup d'argent. Nous voulons être sûrs que le public soutient le projet », a déclaré Cheryl Oates, porte-parole de la première ministre, Rachel Notley.

Les détails sur l'organisation de cette consultation publique ne sont pas encore connus. Mais elle devra avoir lieu avant qu'une décision finale soit prise sur la candidature.

« Ce partenariat est une étape formidable dans le processus qui va déterminer si oui ou non la candidature aux JO de 2026 est une bonne chose pour Calgary », a déclaré le maire de Calgary, Naheed Nenshi.

Ricardo Miranda, ministre de la Culture de l'Alberta, estime que « la participation dans ce processus va nous permettre d'examiner plus en détail les coûts associés avec la tenue des JO 2026, et de nous assurer qu'ils s'articulent avec les besoins et les attentes des Albertains, dans le contexte plus général de la reprise économie de la province. »