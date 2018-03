L’objectif de l’équipe canadienne de plongeon est de répéter l’exploit de Glasgow en 2014, alors qu'elle avait récolté sept médailles, dont trois d’or.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Entrevue avec Meaghan Benfeito

ont les quatre meilleurs pays, il y a juste la Chine qui n’est pas là. Au Canada, les plongeuses, on est très fortes donc ce sera une compétition à la fois. » Explique la double médaillée d’or des derniers Jeux, Meaghan Benfeito.

La spécialiste du 10 m en sera elle aussi à sa troisième participation à cet événement. Même si elle a connu un début de saison difficile en raison de blessures au cou et aux triceps, Benfeito assure qu’elle est presque parfaitement remise.

« Je dirais 98% pour être précise! Je suis nerveuse, je ne le cacherai pas, mais cette semaine à l’entraînement, j’ai bien plongé. J’ai pu faire plusieurs répétitions et c’est quelque chose dont j’avais besoin avant de partir. »

La plongeuse de 29 ans, nommée porte-drapeau pour la cérémonie d'ouverture, admet qu'elle est nerveuse à l'idée d'ouvrir la marche à la délégation de 283 athlètes canadiens dans le stade Carrara. La triple médaillée olympique explique que ces Jeux seront également l'occasion d’évaluer son positionnement sur la scène mondiale puisqu’ils sont à mi-chemin du cycle olympique.

« Les Jeux du Commonwealth sont bien placés parce qu’ils permettent de voir qu'est-ce que tu as travaillé depuis les Jeux de Rio puis qu'est-ce qu’il te reste à améliorer d'ici les Jeux de Tokyo. »

Pour sa part, Jennifer Abel compte sur le meilleur début de saison de sa carrière pour mettre la main sur une première médaille d’or dans son épreuve de prédilection, le 3 m individuel. Forte de ses quatre podiums lors des deux premières étapes de la Série mondiale, la Lavalloise de 26 ans rayonnait.

« J'ai participé déjà à deux Jeux du Commonwealth, j'ai ramené plusieurs médailles d'or au 1 m, mais jamais au 3 m individuel donc celle-là, je la prends vraiment à coeur. C'est vraiment mon objectif. »

Une ambition qu'elle partage au 3 m synchronisé avec sa nouvelle partenaire Mélissa Citrini-Beaulieu, qui en sera à ses tout premiers championnats multisports.

« La clé de notre succès à Jennifer et moi, c’est la confiance, précise Citrini-Beaulieu. L'expérience qu'elle partage avec moi, c'est un véritable cadeau. On est dans le plaisir toujours et c'est vraiment un honneur de compétitionner et d'être toujours à ses côtés. »

Les compétitions de plongeon seront disputées les 10 et 13 avril au Centre aquatique de Gold Coast.