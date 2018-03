Un texte d'Olivier Paradis-Lemieux

Si leur lente entame, comme celle du Toronto FC, peut être liée à leur présence en Ligue des champions de la CONCACAF, les Sounders sont surtout aux prises avec une série de blessures à des joueurs-clés. L’attaquant vedette Jordan Morris ratera l’entièreté de la saison en raison d’une blessure à un genou alors que le joueur désigné Nicolas Lodeiro et l’attaquant Will Bruin ont déjà raté des matchs cette saison.

Conséquence, les Sounders (0-2-0) n’ont pas marqué à leurs deux premières sorties, deux défaites.

Et samedi soir, ils seront en plus privés de leur autre attaquant vedette, Clint Dempsey, suspendu après avoir reçu un controversé carton rouge face au FC Dallas. Malgré tout, le gardien montréalais Evan Bush insiste sur la qualité de leur prochain adversaire.

« C’est une bonne équipe. Ils se sont rendus en finale lors des deux dernières saisons. Ils ont des blessés et des joueurs suspendus, mais ils vont retrouver leur forme comme lors des deux dernières années », a déclaré Bush jeudi avant l’entraînement de l’Impact (1-2-0).

« Il suffit de regarder un peu plus profondément ce qu’ils ont fait par le passé pour savoir que c’est une équipe très solide, qui est très performante à domicile. Ils n’ont perdu qu’une seule fois l’an dernier à domicile », a renchéri l’entraîneur Rémi Garde.

La forteresse des Sounders est le CenturyLink Field, stade partagé avec les Seahawks qui est réputé, autant dans la MLS que dans la NFL, être un des environnements les plus bruyants et difficiles où jouer. Avec une moyenne de 43 666 spectateurs par match l’an dernier, Seattle n’a été devancée que par l’Atlanta United au chapitre des assistances.

« Ça peut être intimidant pour certains joueurs, mais c’est quelque chose que j’accueille à bras ouverts, a expliqué le milieu défensif Samuel Piette. On joue pour être dans des ambiances comme ça. »

Il n’y a jamais un bon moment pour aller à Seattle, encore moins le weekend de Pâques. Mais il y a plusieurs raisons d’être enthousiastes parce que c’est un des meilleurs endroits où jouer. Evan Bush

S’il parle de vigilance face à une perte de rythme de ses joueurs, Rémi Garde ne redoute pas que ce soit le cas face aux Sounders grâce à l’intensité des séances d'entraînement des deux dernières semaines.

« Il peut y avoir une sorte de démobilisation, a convenu Garde. C’est un peu éparpillé. Certains sont partis en équipe nationale, le weekend s’est passé sans compétition. Il faut être vigilant. Remobiliser les joueurs pour le match de samedi, c’est ce que j’essaie de faire depuis le début de la semaine. »

Pause prolongée, intégration rapide

Pendant que certains joueurs de l’Impact ont quitté Montréal pour leur équipe nationale, Rémi Garde a accueilli deux nouveaux venus dans son groupe, Alejandro Silva et Rudy Camacho, qui pourraient faire leurs débuts avec le club samedi. Il manque toutefois encore à l’équipe une place internationale, mais Garde semblait confiant jeudi qu’une solution allait être bientôt annoncée, puisqu’il s’attend à ce que les deux soient disponibles contre les Sounders.

Même s’il a eu deux semaines pour les intégrer à sa formation, Rémi Garde a réaffirmé qu’il aurait préféré faire ses acquisitions avant le début de la saison.

« Le meilleur moment pour les avoir [Silva et Camacho], ç’aurait été plus tôt. Mais on ne fait pas toujours ce qu’on veut. Ce n’était pas superflu de les avoir pendant ces deux semaines. Les deux ont très bien travaillé. Ils se sont bien intégrés », a dit Garde.

Je suis très content de ce qu'il se passe au niveau de l’alchimie humaine dans le groupe. C’est important pour aller loin parce qu’on vit ensemble tous les jours, pendant huit ou dix mois. C’est important qu’humainement les gens se découvrent et s’apprécient. Rémi Garde

Un peu plus d’une semaine après son arrivée à Montréal, Rudy Camacho se dit encore en période d’adaptation, mais il se plaît déjà avec ses coéquipiers.

« Ça se passe super bien, les joueurs m'ont bien accueilli. Il y a un super groupe une bonne ambiance. Je me retrouve avec pas mal de têtes pas mal connues. Après au niveau de la ville, je découvre, je marche un peu. Je cherche mon appartement et ça va le faire », a détaillé le défenseur central français de 27 ans, qui jouait jusqu’à récemment en première division belge.

« On essaie de les aider. J’espère que ça se passe bien pour eux. Je sais qu’à l'extérieur du terrain ce n'est jamais facile, mais quand on les voit sur le terrain, il n’y a pas vraiment de différence. Ils sont très professionnels. Ils ont été dans des environnements similaires. Je ne pense pas que c'est une grosse adaptation pour eux sur le terrain », a raconté le milieu québécois Louis Béland-Goyette.

Deux milieux, deux expériences opposées en équipe nationale

Samuel Piette était l’un des trois joueurs de l’Impact, avec Raheem Edwards et Michael Petrasso, à avoir été appelé en sélection par le nouvel entraîneur de l’équipe canadienne, John Herdman, pour un match amical en Espagne face à la Nouvelle-Zélande.

Le milieu canadien de 23 ans est revenu de la péninsule ibérique avec une victoire et un imposant dossier préparé par l’entraîneur anglais, mais aussi avec de bons mots pour la clarté du système tactique du successeur d’Octavio Zambrano.

« J’ai été très impressionné par John [Herdman], c’est quelqu’un qui a des idées très claires et qui est très dévoué au programme national. Il est très fort dans les réunions d’équipe et il s’exprime très bien. Il fait des conférences et ça se voit. Quand on a des rencontres avec lui, tout le monde adhère à son message. C’est quelqu’un que lorsqu’il parle tu l’écoutes avec les yeux ouverts. »

En Espagne, Piette a aussi renoué avec l’ex-entraîneur montréalais, Mauro Biello, devenu l’assistant de John Herdman avec l’équipe nationale.

« Mauro va voir les joueurs individuellement entre les exercices. C’est lui qui fait rouler les échauffements physiques et techniques, puis John va prendre possession du groupe. Mauro est très bon avec les joueurs alors le rôle lui va très bien. »

Le milieu algérien Saphir Taïder n’a pas rencontré les médias à son retour de sélection, lui qui aurait demandé, selon des médias algériens, à l’entraîneur Rabah Madjer de ne plus le convoquer en équipe nationale. Taïder n’a pas été utilisé lors des matchs amicaux contre la Tanzanie ainsi que contre l’Iran.

« [Je lui ai parlé] brièvement parce qu’il est rentré tard hier soir, a déclaré Rémi Garde. Ça va rester entre nous. Il exprimera ce qu’il voudra exprimer sur ce sujet-là. J’ai les détails. Et je sais que Saphir est content de revenir dans un environnement où il se sait attendu, désiré, important. On est content de le retrouver en pleine forme. »

Par ailleurs, l’entraîneur français a confirmé que le latéral droit Michael Petrasso et l’attaquant Matteo Mancosu représentent des cas incertains pour le match de samedi. Chris Duvall et Anthony Jackson-Hamel pourraient ainsi obtenir leurs premières vraies minutes de jeu cette saison.