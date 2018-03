Q - COMMENT POURRAIT-ON DÉCRIRE LA DÉLÉGATION CANADIENNE DE BOXE POUR CES JEUX?

R. On appelle souvent les Jeux du Commonwealth les Jeux de l’amitié, mais le tournoi de boxe n’aura rien d’amical. L’Angleterre présente toujours de bons boxeurs dans ce genre de compétition. En fait, tous les pays du Royaume-Uni, quoique peut-être un peu moins le pays de Galles, trouvent le moyen de dénicher des athlètes coriaces. Il faut aussi se méfier des boxeurs indiens.

Ça peut surprendre, mais les Africains représentent un défi pour nous parce qu’ils ont un style peu orthodoxe. On les rencontre très rarement en compétition, ce qui fait qu’ils sont difficiles à déchiffrer sur le ring.

Les Australiens ont aussi investi beaucoup d’argent pour obtenir de bons résultats aux Jeux présentés chez eux. Ils ont beaucoup fait voyager leurs boxeurs au cours des derniers mois, surtout en Europe. Ils sont donc bien préparés.

Si certains de nos Canadiens doivent affronter des Australiens, vaut mieux que ce soit dès les premiers combats. Plus les boxeurs australiens avanceront dans le tournoi, plus la foule sera bruyante et plus les juges risquent d’être influencés.

Q - DEUX CATÉGORIES DE POIDS SONT AJOUTÉES CHEZ LES FEMMES À L'AUBE DES JEUX OLYMPIQUES, LES 57 ET 69 KG. EST-CE QUE ÇA PEUT CHANGER DES CHOSES?

R. Oui, parce que chaque fois qu’on ajoute des catégories, les meilleures athlètes choisissent souvent de changer, soit dans la catégorie en dessous, soit dans la catégorie au-dessus. On a donc parfois des surprises quant aux adversaires qu’on rencontre une fois en compétition.

Chez les 57 kg, le Canada envoie Sabrina Aubin de Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. C’est une catégorie très relevée, mais je crois que Sabrina est en mesure de faire sa place. Elle est athlétique, très vive et explosive.

Le Canada sera représenté par Marie-Jeanne Parent de Québec chez les 69 kg. Elle est plutôt petite pour cette catégorie, mais son habileté à réduire la distance entre elle et son adversaire la sert très bien. Elle n’a pas d’expérience internationale, mais elle est dans une forme physique splendide.

Q - EN L'ABSENCE DE MANDY BUJOLD, QUI S'EST DÉSISTÉE IL Y A QUELQUES SEMAINES POUR RELEVER DES DÉFIS PROFESSIONNELS, LE CANADA AURA-T-IL D'AUTRES ATHLÈTES D'EXPÉRIENCE POUR PRENDRE LA RELÈVE?

R. Chez les femmes, Caroline Veyre de Montréal sera cette boxeuse d’expérience. Elle se bat chez les 60 kg. Elle est la championne des Jeux panaméricains de Toronto, en 2015. Elle nous avait accompagnés aux Jeux olympiques de Rio à titre de partenaire d’entraînement.

Tammara Thibeault de Montréal complète la délégation féminine. Elle avait remporté la médaille d’or des Championnats continentaux chez les 75 kg en juin 2017. Tammara est une grande gauchère qui présente beaucoup de potentiel.

Q - CHEZ LES HOMMES, LE CANADA A TROIS BOXEURS. LE PLUS EXPÉRIMENTÉ EST THOMAS BLUMENFELD, DE MONTRÉAL, CHEZ LES 64 KG.

R. Il vient de changer de catégorie. S’il se sert bien de sa grande vitesse, il pourrait faire de belles choses. Il a un beau style et il possède un œil aiguisé.

Ses coéquipiers Eric Basran (56 kg) et Harley-David O’Reilly (81 kg) sont eux aussi de Montréal.

Eric en est à sa première année avec l’équipe nationale. Il est instinctif et talentueux. Pour sa part, Harley-David possède une belle technique. Il impose sa distance aux adversaires et se protège bien.