M. Beauchamp est à l’emploi du Canadien depuis 25 ans. Il s’est joint à l’organisation le 24 août 1993 à titre de directeur des communications et a été promu vice-président des communications et relations communautaires en 2002.

Il a été témoin de plus de 2000 matchs du Canadien, en plus d’être appelé à gérer des événements majeurs, comme les funérailles nationales pour Maurice Richard en 2000, celles pour Jean Béliveau en 2014, le retour au jeu de Saku Koivu après un cancer en 2002 et le centenaire de l’équipe en 2009.

« Après un quart de siècle dans ce rôle qui requiert une attention de tous les instants, j’ai réalisé que le temps était venu pour moi de ralentir la cadence et de consacrer plus de temps à ma famille », a-t-il indiqué.

Donald Beauchamp continuera par ailleurs à siéger au sein du conseil d’administration de la Fondation du Canadien pour l’enfance.