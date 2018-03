« Je perds un grand ami », a d'abord dit Claude Raymond au sujet de Rusty Staub, avec qui il a joué pendant sept ans: quatre à Houston et trois à Montréal, avec les Expos.

« On a fait un voyage ensemble au Brésil pour faire des matchs de démonstration. Il était mon compagnon de chambre, alors j’ai beaucoup de bons souvenirs », rappelle l'ancien lanceur.

« C’était un joueur perfectionniste. Il avait un très bon bras, on peut le placer dans la même catégorie que (Vladimir) Guerrero, (Ellis) Valentine et (Larry) Walker.

Il frappait à tous les champs, quand il était temps de frapper un coup de circuit, il pouvait en cogner, il pouvait voler des buts. Et comme voltigeur de droite, avec son bras puissant, il émerveillait pas mal de monde. Claude Raymond

Quand Claude Raymond a eu vent que Rusty Staub s'en venait à Montréal, en 1969, pour les débuts des Expos dans les majeures, il ne l'a pas cru.

« Quand Jim Fanning (directeur général des Expos de 1969 à 1976) a eu l'occasion de mettre la main sur Rusty Staub, il m'en a parlé, et je lui ai dit que c'était impossible, car c'est comme si le Canadien de Montréal échangeait Maurice Richard », a lancé M. Raymond.

« Le lendemain, Jim est revenu me voir, m'a frappé sur l'épaule et m'a dit : "I've got him" (je l'ai) », ajoute l'ancien analyste à Radio-Canada.

Il était tellement populaire à Houston, il l'est devenu à Montréal aussi. Ç'a été un bon coup instantané, car il frappait pour ,300, il frappait des circuits. En plus, il s'est impliqué avec la population. C'était un modèle. Il a même appris le français. Claude Raymond

Rusty Staub à sa position de voltigeur Photo : Fondation Rusty Staub

« Le plus grand joueur de l’histoire des Expos »

Rodger Brulotte, qui a travaillé pour les Expos avant de devenir commentateur de baseball, a aussi une grande admiration pour Rusty Staub. Deux images lui viennent en tête quand il pense au « Grand Orange ».

« Au match d’ouverture, il est au champ extérieur en manches courtes et, derrière lui, il y a un homme assis sur un banc de neige, rappelle-t-il en riant, en référence au match d'ouverture locale des Expos contre les Cardinals de Saint Louis le 14 avril 1969.

Cette partie était historique en soi puisque c'était la première des ligues majeures à être disputée à l'extérieur des États-Unis.

L'ancien stade de baseball du parc Jarry, avec la piscine de l'autre côté de la clôture du champ droit Photo : Archives de la Ville de Montréal

« L’autre image que j’aie de Rusty, ce sont les balles qu’il frappait dans la piscine [du parc Jarry, NDLR]. Il a été le premier à frapper un coup de circuit dans la piscine du champ droit. »

Ce que retient surtout Rodger Brulotte, c'est l'implication de Rusty Staub dans la communauté.

« Il a été le premier joueur à prendre des cours de français, et à nous parler en français. Quand il est arrivé à Montréal en 1969, la première chose qu’il s’est dite, c’est : "Je dois communiquer avec les Québécois." »

« Pendant trois ans, il s’est promené à travers la province pour promouvoir les Expos. Il s’adressait aux gens en français, rappelle le commentateur. Ça, il ne faut pas l’oublier.

« Le nombre de fois qu’il a aidé pour des causes pour les gens défavorisés, pour le sport. Nous avions le club Rusty Staub pour les jeunes. C’était un homme incroyable.

« Il a donné le ton aux Expos, [a montré] comment s’impliquer socialement, précise M. Brulotte. Je travaillais pour les Expos en 1969, et j’ai fait le tour de province avec lui. Il n’a jamais refusé de signer un autographe. »

Il a été la première grande vedette de l'histoire des Expos de Montréal. Mais pour moi, c’est le plus grand joueur de l’histoire des Expos. Rodger Brulotte

Staub avant Carter

« À partir de 1969, il est devenu une idole, et ça n’a jamais arrêté. Je ne parle pas de son talent. Les autres joueurs ont été populaires par époque, précise M. Brulotte. Rusty a traversé toutes ces époques en étant toujours populaire. »

Rusty Staub et Gary Carter Photo : La Presse canadienne/RYAN REMIORZ

« Gary Carter s’est inspiré de Rusty Staub. Et le grand ami et mentor de Rusty, c’était Jean Béliveau. Ce sont trois gars qui se ressemblent », fait-il remarquer.

« Il mérite un hommage de la Ville de Montréal et de la province de Québec, c'est certain », a conclu Rodger Brulotte, admiratif.

« Le baseball et Montréal à coeur »

Pour Jacques Doucet, qui a commenté les matchs des Expos à la radio de 1972 à 2005, Staub est resté marqué par son (court) passage à Montréal.

« C'est un gars qui avait le baseball et Montréal à coeur. Personne n'a oublié l'incroyable ovation (NDLR : plus de 7 minutes) dont il avait fait l'objet à son retour (au stade olympique) en 1979, ni même lui d'ailleurs, rappelle M. Doucet.

« Chaque fois que j'ai croisé Rusty par la suite, il m'en parlait. Il n'en revenait pas, car même s'il n'avait passé que trois saisons à Montréal, les gens l'avaient adopté. Il avait trouvé ça incroyable, et d'ailleurs, Montréal a toujours eu une place bien spéciale dans son coeur. »

Rusty Staub le 23 juin 2012, à son intronisation au Temple de la renommée canadien du baseball Photo : La Presse canadienne/Dave Chidley

Autres hommages

Le commissaire des majeures, Rob Manfred, a pour sa part fait l'éloge de Rusty Staub dans un communiqué.

« Rusty était un superbe ambassadeur de notre sport et un individu généreux connu pour les efforts communautaires, en particulier pour la police de New York et les services d'incendie, a expliqué M. Manfred.

« Au nom des ligues majeures de baseball, j'offre mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Rusty, aux amateurs des Mets et à ses nombreux admirateurs aux États-Unis et au Canada », a ajouté le commissaire.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a également souligné la contribution de Rusty Staub.

« Après avoir connu l'effervescence du retour du baseball (avec les matchs des Blue Jays de Toronto), les Montréalais sont aujourd'hui en deuil, a-t-elle écrit sur son fil Twitter. Rusty Staub, une des premières grandes vedettes des Expos, nous a quittés. Le Grand Orange nous lègue sa passion et des souvenirs impérissables. »

« Que de beaux souvenirs de jeunesse au parc Jarry », a pour sa part écrit le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, pour rendre hommage à Rusty Staub.