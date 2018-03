Staub est décédé à 12:30 au Good Samaritan Medical Center de Palm Beach, en Floride, selon le quotidien New York Daily News.

Surnommé le « Grand Orange », Staub a joué pour les Expos de 1969 à 1971, et en 1979. Il a évolué comme joueur de premier but et de champ droit.

Il est devenu un favori du public montréalais et a même appris le français pendant son passage au Québec.

Staub était également une figure emblématique des Mets de New York, où il a créé une fondation pour les familles des policiers et pompiers morts en devoir.

Membre du Temple de la renommée, il a participé à six matchs des étoiles dans sa carrière de 23 saisons dans les ligues majeures.

En octobre 2015, il avait souffert d’une crise cardiaque en plein vol transatlantique.

