Evgeny Kuznetsov a trouvé le fond du filet après 38 secondes de jeu en prolongation et les Capitals de Washington ont défait les Rangers de New York par la marque de 3-2, mercredi soir dans la capitale américaine. Le but de Kuznetsov est venu après le filet égalisateur de Lars Eller avec 65 secondes à écouler au cadran, pendant que le gardien Braden Holtby avait été retiré du match au profit d'un attaquant additionnel. Andre Burakovsky a réussi l'autre but des Capitals. Kevin Hayes et Ryan Spooner ont offert la réplique des Rangers.