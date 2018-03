Un texte de Julien Lamoureux

Ce film, qui retrace le parcours de l’équipe tchèque de hockey masculin aux Jeux olympiques de 1998 et le replace dans le contexte géopolitique de l’époque, allie des images d’archives et une trentaine de nouvelles entrevues, dont une avec Petr Svoboda, ancien défenseur du Canadien et auteur du but gagnant en finale contre les Russes.

« Je n’étais pas un fin marqueur. L'objectif, c’était juste de finir le match avec un but de plus que les Russes », a déclaré Svoboda, présent à la projection, 20 ans après les événements qui ont marqué son pays et son sport.

« Jouer pour ton pays, ça avait tout un impact. C’est très différent de la Coupe Stanley [qu’il a gagnée avec le Canadien en 1986, ndlr] », ajoute celui qui a aussi joué pour les Sabres, les Flyers et le Lightning.

Petr Svoboda au visionnement du documentaire The Nagano Tapes. Photo : Radio-Canada

Contextes sportif et politique

À Nagano, les professionnels de la LNH participaient aux JO pour la première fois. Canada et États-Unis étaient les clairs favoris - et ont finalement été tous deux exclus du podium.

La République tchèque, de son côté, avait connu une dizaine d’années remplies de changement. La chute de l’Union soviétique et la séparation de la Slovaquie ont ajouté une intéressante connotation géopolitique au tournoi olympique.

Le réalisateur du film, le Tchèque Ondrej Hudacek, a voulu placer l’exploit sportif dans ce contexte. C’est pourquoi, au moyen d’images d’archives, il remonte jusqu’aux années 1960 pour raconter l’histoire de cette région de l’Europe.

« La République tchèque, dans les années 1990, cherchait sa place dans le monde. Battre ces trois pays [les États-Unis, le Canada et la Russie, ndlr]… chaque match avait sa propre signification », évalue le cinéaste.

Même si le contexte politique n’était pas aussi gros dans les années 1990, beaucoup de gens ont vu [dans la victoire contre la Russie] une sorte de vengeance. Ondrej Hudacek, réalisateur du documentaire

« En 1968, on a été occupés par l’armée soviétique. C’était un moment difficile. […] Alors, la finale, oui, il y avait certainement un petit extra pour nous », complète Svoboda - dont le nom, en tchèque, veut dire « liberté ».

Hudacek, qui était âgé de 10 ans pendant les Jeux de Nagano, se souvient de ce moment comme un éveil sportif pour sa génération. Comme les jeunes Canadiens pendant la Série du siècle de 1972, les écoliers tchèques ont regardé les rondes éliminatoires du tournoi olympique dans l’auditorium de leur école.

Ondrej Hudecek, réalisateur du documentaire The Nagano Tapes Photo : Radio-Canada

Les Olympiques à l’année

Ce premier long métrage produit par l’Olympic Channel sera suivi de quatre autres, a annoncé Mark Parkman, gérant de la chaîne web, qui est la propriété du Comité international olympique.

« On a trouvé des réalisateurs de partout dans le monde qui racontent des histoires qui leur parlent personnellement », ajoute-t-il.

« Notre mission est de répandre ces histoires d’athlètes, chaque jour, 365 jours par année, et pas seulement une fois aux deux ans, pendant les JO. »