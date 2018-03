Sixième tête de série, la Lettone et reine de Roland-Garros a vaincu l'Ukrainienne en une heure et 50 minutes. La douzaine de bris a été répartie également. Ostapenko trouvera sur sa route Venus Williams ou Danielle Collins, jeudi soir.

Prévu à 19 h (HAE) mercredi, le duel américain va précéder l'affrontement entre le Canadien Milos Raonic et l'Argentin Juan Martin Del Potro.

Raonic est 25e à l'ATP, Del Potro sixième. Ils ont divisé les honneurs de leurs quatre confrontations.

Dans l'autre demi-finale des dames, jeudi après-midi, Sloane Stephens, du sud de la Floride, va se mesurer à Victoria Azarenka, du Bélarus. Cette dernière a remporté le tournoi en 2009, 2011 et 2016.

L'Américain John Isner a signé 13 as et a dominé le Sud-Coréeen Hyeon Chung, 6-1 et 6-4. Il sera le prochain adversaire de Raonic ou Del Potro.