Le nouveau pacte est également assorti d'une série de bonis pouvant rehausser la valeur totale du contrat à 6,75 millions.

Le vétéran de 41 ans conclut en ce moment sa 20e saison dans la LNH, une 12e dans l'uniforme des Bruins. Le Slovaque vient au 2e rang parmi les joueurs actifs les plus âgés derrière Matt Cullen, du Wild du Minnesota.

Depuis le début de la saison, Chara a pris part à 68 matchs et a amassé 7 buts et 16 mentions d'aide. Il affiche également un différentiel de +26. Il est aussi le joueur le plus utilisé des Bruins avec une moyenne de 23 minutes par match.

Avec Chara dans leur équipe, les Bruins s'apprêtent à participer aux séries éliminatoires pour une neuvième fois en 12 ans. Il a soulevé la coupe Stanley au printemps de 2011.

Il figure au 3e rang de l'histoire des Bruins pour le nombre de matchs disputés (888). Avec un total de 452, il occupe aussi le 3e rang pour les points récoltés par un défenseur de l'équipe derrière Bobby Orr (888) et Raymond Bourque (1056).