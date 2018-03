Celui qui est à la tête d'un groupe d'investisseurs montréalais souhaitant le retour des Expos a déclaré mardi qu'il préférerait commencer à neuf dans un nouveau stade au centre-ville.

Bronfman affirme que le baseball majeur lui aurait fortement suggéré de se doter d'un nouveau domicile dès le départ. Mais, rassure l'homme d'affaires, pas question de « faire un Kevin Costner : "If you build it, they will come'' ('Si tu le bâtis, ils viendront" en référence à Field of Dreams) ».

Par contre, il a admis que dans le cas d'une délocalisation, l'échéancier pourrait être plus court et, qu'à ce moment-là, le stade olympique pourrait servir de domicile permanent.

Quant à la suggestion du président-directeur général de la Régie des installations olympiques, Michel Labrecque, d'utiliser le stade de l'avenue Pierre-de-Coubertin en début de saison et dans l'éventualité d'une participation aux matchs éliminatoires, Bronfman s'est dit ouvert à tous les scénarios.

S'il admet qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements à la situation depuis un an, il affirme que son groupe a fait ses devoirs et a dépensé les sommes nécessaires afin de faire valider son plan d'affaires auprès de consultants, de firmes d'architectes et d'experts américains. Il est certain d'avoir un plan fort.

Pas d'argent de Montréal

Il a aussi rappelé qu'il n'avait pas l'intention de demander de l'argent des contribuables montréalais, mais qu'il avait besoin « d'aide » de la part de la mairesse Valérie Plante, soulignant que « tout le monde a son rôle à jouer ».

Dans un entretien accordé à RDS lundi, Bronfman a également déclaré qu'il avait un peu de lobbying à faire auprès de certains propriétaires du baseball majeur en raison de la fin houleuse des Expos, il y a une quinzaine d'années. Il dit que tout se passe bien de ce côté.

Finalement, il a aussi indiqué que le baseball majeur était très au courant que Montréal souhaite accueillir des matchs de saison. Après cinq années de matchs préparatoires, il aimerait que, comme San Juan, à Porto Rico, et Monterrey, au Mexique, cette saison, Montréal puisse accueillir de « vraies rencontres ».

Coderre y croit toujours

Croisé par Radio-Canada Sports, l'ex-maire de Montréal Denis Coderre est persuadé de voir le projet aboutir un jour.

« Montréal est une ville de baseball. C'est important de le démontrer au baseball majeur, a-t-il déclaré. Il faut démontrer de la solidarité. Autant on a du soccer, du football et du baseball. Il faut arrêter de mettre un sport contre l'autre. On fait tous partie de la même et grande famille. »