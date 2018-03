Le Français, bourreau des têtes de série Richard Gasquet (no 30) et Grigor Dimitrov (no 3) aux deux tours précédents, n'a pas été en mesure d'ajouter Raonic (no 20) à son tableau de chasse floridien. Le grand serveur a signé un triomphe de 6-3 et 6-4.

Raonic a réalisé 12 as et commis 3 doubles fautes pour enregistrer son septième gain en sept confrontations face à Chardy. Six de ces victoires ont été acquises dans un tournoi de la série Masters 1000.

Chardy a été victime de trois bris et n'a jamais obtenu d'occasion de rendre la pareille à son rival.

L'Ontarien affrontera maintenant Juan Martin Del Potro. L'Argentin n'a eu aucune difficulté à se débarrasser du Serbe Filip Krajinovic (no 22), défait 6-4 et 6-2.

Del Potro avait empêché Raonic de prendre part à la finale à Indian Wells, avant d'être sacré champion. Il surfe d'ailleurs sur une série de 14 victoires qui lui a permis de soulever deux trophées.

Quant à Shapovalov, il n'a pas pu surmonter 47 fautes directes et a baissé pavillon devant Coric, qui en a lui-même commis 21. Le Croate s'est imposé au compte de 7-6 (7/2), 4-6 et 6-4. Classé 46e à l'ATP, Shapovalov a perdu en 2 heures et 18 minutes face à la 29e tête de série.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Shapovalov éliminé par Coric à Miami

Coric a réalisé deux de ses trois bris de service en dernière manche. Le deuxième a mis fin au match après un revers à la volée en croisé sur la ligne.

Son compatriote Marin Cilic (no 2) a cependant connu un sort différent devant John Isner. L'Américain a utilisé son arme de prédilection, son service dévastateur, afin d'accéder aux quarts de finale. Isner a réussi 12 as et n'a commis aucune double faute pour surprendre Cilic 7-6 (7/0) et 6-3.

Le Masters de Miami a donc perdu ses trois premiers favoris avec les revers de Roger Federer (no 1), Cilic et Dimitrov. Rappelons que Federer, au sommet de l'échiquier mondial jusqu'à lundi prochain, a mordu la poussière d'entrée de jeu, au deuxième tour, face à l'Australien Thanasi Kokkinakis, issu des qualifications.

L'élimination de Cilic signifie que l'Allemand Alexander Zverev (no 4) est le joueur le mieux classé toujours en lice. Il est suivi par Del Potro (no 5), le Sud-Africain Kevin Anderson (no 6) et Isner (no 14).

Ce même Isner a rendez-vous avec le Sud-Coréen Hyeon Chung (no 19), vainqueur de son duel contre le Portugais Joao Sousa en deux manches de 6-4 et 6-3.

Stephens parmi les as

Sloane Stephens (no 13) a fait plaisir à son public après les échecs de ses compatriotes Jack Sock (no 8), Sam Querrey (no 11) et Steve Johnson dans le tableau masculin.

La tenante du titre à Flushing Meadows a facilement éliminé l'Allemande Angelique Kerber (no 10) en deux manches expéditives de 6-1 et 6-2 pour obtenir son laissez-passer dans le carré d'as.

Stephens, tombeuse de l'Espagnole Garbine Muguruza en huitièmes de finale, croisera la raquette avec une ancienne numéro un mondiale pour un troisième match d'affilée. Elle bataillera avec la Bélarusse Victoria Azarenka, qui a écarté la Tchèque Karolina Pliskova (no 5) 7-5 et 6-3, grâce notamment à sept bris.