« Il y a déjà eu des rencontres entre des membres de l'exécutif de Mme Plante et des représentants du groupe des gens d'affaires, a noté le conseiller municipal Éric Alan Caldwell, membre du comité exécutif et responsable des transports et de l'urbanisme.

La mairesse et Stephen Bronfman se rencontreront d'ailleurs dans deux semaines. S'il y a des rencontres, c'est qu'il y a de l'intérêt. Le conseiller municipal Éric Alan Caldwell

M. Caldwell précise par le fait même que cela n'aura pas pris cinq mois à la mairesse pour organiser une rencontre avec le groupe d'investisseurs, comme il a été rapporté.

« Mme Plante souhaitait d'abord prendre connaissance du dossier. Il fallait également savoir où en étaient les promoteurs et le baseball majeur », a-t-il souligné.

Questionné au sujet de l'entretien accordé lundi par M. Bronfman au Réseau des Sports (RDS), dans lequel l'homme d'affaires a indiqué ne pas demander une contribution financière de la Ville, mais bien son appui, M. Caldwell a réitéré la ligne de parti.

« Mme Plante a été très claire : il y aura un débat public sur la participation de la Ville de Montréal », a-t-il dit.

À titre de conseiller de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, où se trouve le stade olympique, M. Caldwell n'a pas manqué de signaler à quel point le stade est un actif de grande valeur pour Montréal, mais que l'administration Plante écoutera ce que le groupe Bronfman aura à lui proposer sur la construction d'un nouveau stade.

« Si les promoteurs du dossier croient devoir explorer une autre avenue, nous allons au moins les écouter », a-t-il dit.

Lisée mise sur le stade olympique

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a quant à lui été beaucoup plus catégorique au moment de s'entretenir avec des journalistes sur la passerelle de presse, lundi, pendant le premier match préparatoire des Blue Jays.

Le stade olympique est son « premier choix », a indiqué le chef de l'opposition à Québec en précisant qu'il n'avait peut-être pas toutes les données dans ce dossier.

« Le [nouveau tracé du] REM a fait en sorte qu'une hypothèse du stade au centre-ville ne soit plus disponible, alors moi je suis en faveur du stade olympique, a expliqué Jean-François Lisée [...] Il faudrait qu'on me fasse l'absolue démonstration de la nécessité d'un nouveau stade. Je sais que c'est ce qu'ils (les investisseurs) proposent, mais qu'on essaie de faire revivre le stade olympique.

« C'est un centre d'attraction sportif majeur. Mon premier choix, c'est le stade. Je suis ouvert à d'autres possibilités. Des partisans ailleurs en Amérique font des déplacements importants pour aller dans des stades de baseball, je trouve que le stade n'est pas si loin de sa clientèle et qu'on devrait lui donner une autre chance.