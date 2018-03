Les Jeux se dérouleront du 4 au 15 avril à Gold Coast, en Australie, et regrouperont plus de 6500 athlètes et officiels en provenance d'environ 70 pays et territoires.

Ils participeront à 18 sports et à 7 sports pour athlètes ayant un handicap, dans le cadre du programme paralympique le plus étoffé de l'histoire des Jeux avec 38 podiums et 300 para-athlètes.

Le volleyball de plage, le triathlon handisport et le rugby à sept féminin feront partie du programme des Jeux du Commonwealth pour une première fois, ce qui devrait aider le Canada à gonfler sa récolte de médailles.

Aux Jeux du Commonwealth de 2014, à Glasgow en Écosse, le Canada avait remporté 82 médailles (32 d'or, 16 d'argent et 34 de bronze). Ce résultat lui avait valu le 3e rang au tableau des médailles derrière l'Angleterre (174) et l'Australie (137).

La délégation canadienne de 283 athlètes, dont 52 % sont des femmes, aura l'objectif de garder sa place dans le top 3 au nombre de médailles.

Les compétitions seront présentées dans 18 installations à Brisbane et sur la Gold Coast, à environ 80 kilomètres au sud-est de Brisbane sur la côte est de l'Australie. Certains matchs préliminaires de basketball auront lieu à Townsville et à Cairns.

Claire Carver-Dias médaillée d'or en 2002 aux Jeux du Commonwealth à Manchester Photo : Getty Images/Adam Pretty

« Des installations de classe mondiale »

« Les installations permanentes sont de classe mondiale », a dit la chef de mission canadienne Claire Carver-Dias, double championne du Commonwealth en nage synchronisée.

Elle a été impressionnée par le centre aquatique extérieur et le stade temporaire de volleyball de plage, situés en bord de mer.

« L'endroit et la plage, c'est tellement beau , reconnaît la chef de mission. L'Australie a fait un travail exceptionnel pour s'assurer que tout sera prêt à temps et à niveau pour un événement de cette envergure. »

Les Jeux du Commonwealth sont historiquement une porte d'entrée vers les Jeux olympiques.

Environ 53 % des 265 athlètes qui ont représenté le Canada il y a quatre ans à Glasgow ont ensuite fait partie de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques de Rio en 2016.

La délégation canadienne compte 10 médaillés olympiques et 4 médaillés paralympiques à Rio. Au total, il y aura 21 para-athlètes canadiens à ces Jeux, un record.

Parmi les têtes d'affiche, notons la championne olympique en lutte Erica Wiebe, la quadruple médaillée olympique en natation Penny Oleksiak, la championne paralympique en natation Aurélie Rivard et le champion des Jeux du Commonwealth en décathlon Damian Warner.

La plongeuse Meaghan Benfeito, triple médaillée olympique et double championne des Jeux du Commonwealth, sera la porte-drapeau du Canada à la cérémonie d'ouverture au Carrara Stadium.

Deux absents de taille

Le sprinteur Andre De Grasse a mis une croix sur la compétition. Le triple médaillé olympique a affirmé qu'il n'était toujours pas à 100 % après avoir subi une blessure à une cuisse à la fin de la saison 2017.

Il compte commencer sa saison à la fin du mois d'avril au Drake Relays, cette compétition annuelle d'athlétisme en plein air qui a lieu à Des Moines, en Iowa, sur le campus de l'Université Drake, fréquentée à la fois par les athlètes universitaires et les professionnels.

La médaillée olympique en natation Katerine Savard a aussi déclaré forfait pour des raisons de santé.

Mark Pearson Photo : Getty Images/Alex Morton

Ce sera la quatrième fois que le joueur de hockey sur gazon Mark Pearson se rendra aux Jeux du Commonwealth. Il a aussi participé aux Jeux panaméricains de 2011 et de 2015 et aux Jeux olympiques de 2008 et de 2016.

« Les Jeux du Commonwealth sont un bon test pour les athlètes, car ils découvrent la vie au village des athlètes, où il y a tant de distractions », explique-t-il.

Enfin, le Canada a l'ambition de ramener les Jeux du Commonwealth au pays en 2030 pour l'édition du centenaire. Les premiers Jeux de l'Empire britannique, l'ancien nom de cet événement multisport, avaient eu lieu en 1930 à Hamilton.