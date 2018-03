Jack Eichel a inscrit son deuxième but de la rencontre à mi-chemin en troisième période et les Sabres de Buffalo ont gagné 3-2 sur les Maple Leafs, lundi soir, à Toronto. Les Sabres, qui occupent le dernier rang de la LNH, ont du même coup mis fin à la séquence record de 13 victoires à domicile des Maple Leafs. Patrick Marleau et Nazem Kadri ont répliqué pour les Maple Leafs, qui cherchaient à établir une nouvelle marque d'équipe avec 46 victoires en une saison.