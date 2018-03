Les Rams de Los Angeles ont embauché pour un an, lundi, le plaqueur Ndamukong Suh. L'athlète de 31 ans jouait avec les Dolphins de Miami depuis 2015, après cinq saisons avec les Lions de Détroit. Suh a récolté quatre sacs et demi l'an dernier. Il en totalise 51 et demi dans la NFL. Il toucherait un salaire de 14 millions de dollars en 2018.