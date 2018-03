Raines, l’un des trois seuls représentants des Expos au Temple de la renommée, assure que le retour du baseball à Montréal est encore sur la bonne voie. La mairesse Valérie Plante a d’ailleurs rappelé lundi qu’elle était favorable à cette idée, mais pas à n’importe quel prix.

« Je m’ennuie de mon maire! La décision ne m’appartenait pas. Je n’ai pas eu la chance de rencontrer la nouvelle mairesse. J’espère pouvoir le faire sous peu, a souligné Raines au micro de Radio-Canada Sports. Nous verrons. Je crois que des surprises nous attendent. Il y aura plus de partisans que prévu ici. Les gens veulent voir du baseball à Montréal, ils aiment ce jeu, et ils vont le prouver. »

Les spectateurs auront l’occasion de voir à l’œuvre un joueur avec un air de famille : Vladimir Guerrero fils, des Blue Jays de Toronto, héritier de l’ancien joueur de champ droit des Expos.

« C’est un excellent joueur, très intelligent, a souligné Raines. C’est un leader. Il est un peu différent de son père, qui venait simplement jouer à sa façon. Le fils étudie davantage le jeu que son père. Il parle beaucoup. Il dit sa façon de penser aux gens. Il veut que tout le monde donne son maximum. Son père ne faisait pas vraiment ça. Il essayait plutôt de montrer par l’exemple. »

Russell Martin prudent

Russell Martin souhaite évidemment un retour du baseball majeur à Montréal. Mais il a préféré ne pas se mouiller lorsque questionné sur le sujet à quelques heures du premier de deux matchs au stade olympique.

« C'est complexe comme situation, a-t-il dit à l'imposant contingent médiatique. Le fait qu'il y ait moins de billets vendus, je ne sais pas si c'est ce qui va changer quoi que ce soit. Même si ça avait été salle comble, je ne sais pas si ça changerait de quoi non plus. C'est une grosse business le baseball. Ce sont des questions pour (le commissaire) Robert Manfred. Il en sait beaucoup plus que moi. En tant que Montréalais, j'aimerais ça avoir un club ici un jour.

« Je ne sais pas si le fait qu'on ait une mairesse et que ce ne soit pas une priorité pour elle... je ne sais pas si ça change quelque chose. Mais c'est sûr que ça aide si le maire est impliqué, a-t-il ajouté. C'est certain que le fait qu'on joue ici, ça peut aider un peu. Il y a quand même du monde qui va venir, même si les matchs ont lieu un lundi et un mardi. Il ne faut pas perdre espoir, mais je ne peux pas en parler plus que ça. Je ne suis pas plus au courant que ça. »

Il admet que la question lui est souvent posée par ses propres coéquipiers.

« Pas plus tard qu'aujourd'hui, les gars me demandaient si Montréal retrouverait son équipe. J'aimerais tellement avoir la réponse à cette question. Il y avait une équipe avant, alors sûrement qu'il pourrait y en avoir une de nouveau. Mais ce n'est pas ma décision. Que les partisans assistent aux matchs préparatoires, ça ne peut qu'aider le dossier. »

Martin n'a pas manqué de souligner que si le baseball devait revenir à Montréal, il aimerait s'impliquer. Mais il n'a pas pour le moment pensé à une autre sorte d'implication, comme avec la Ligue Can-Am ou encore la Ligue de baseball élite du Québec.

« Pour le moment, je n'ai pas pensé à ça. Je vais essayer de finir ma carrière en force. Quand le moment viendra, ce seront des idées que j'explorerai. Mais je suis concentré sur les Jays et ma préparation pour la prochaine saison. »