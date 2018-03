Les Flames de Calgary ont indiqué que Johnny Gaudreau avait obtenu un congé d'une durée indéterminée pour être auprès de son père, Guy, qui a été victime d'un problème cardiaque dimanche. Pour cette raison, l'attaquant n'était pas en mesure d'affronter les Kings, lundi, à Los Angeles. En 76 matchs, Gaudreau a amassé 23 buts et 59 aides. Avant les rencontres de lundi, les Flames occupaient le 11e rang dans l'Association de l'Ouest, à neuf points des Blues de Saint Louis et du dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires, avec six matchs à disputer.