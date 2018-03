Les deux anciens gardiens ont fait partie du groupe de gestion de la formation nationale masculine aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Les représentants de l'unifolié ont quitté la Corée du Sud avec une médaille de bronze au cou.

« Leur expérience leur permet de créer le meilleur environnement possible pour que nos entraîneurs et nos joueurs puissent briller et connaître du succès, a dit Tom Renney, chef de la direction de Hockey Canada. Ils ont déjà été dans cette situation et savent ce qu'il faut pour gagner. »

Le Canada amorcera le mondial le 4 mai contre les États-Unis. Il affrontera également l'Allemagne, la Corée du Sud, le Danemark, la Finlande, la Lettonie et la Norvège au tour préliminaire.

La formation canadienne a gagné l'argent en 2017, en Allemagne, après s'être inclinée en finale devant celle de la Suède.

Aucune nation n'a remporté les honneurs de cette compétition plus souvent que l'équipe unifoliée, couronnée à 26 occasions. Elle a également décroché 14 médailles d'argent et 9 de bronze pour un total de 49 podiums, un autre sommet inégalé sur la scène internationale.