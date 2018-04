Rares sont les organisations qui effectuent adéquatement la passation du flambeau entre un pivot étoile et une vedette en devenir. Il s'agit d'un exercice ardu que d'identifier le digne successeur et de le façonner au moule de la NFL.

Trois équipes y sont parvenues depuis la fin des années 1990 : les Colts, les Packers et les Patriots. Peyton Manning a confié le ballon à Andrew Luck, Brett Favre l'a remis à Aaron Rodgers - non sans maugréer - et Drew Bledsoe en a fait de même avec Tom Brady.

L'intégralité des formations restantes du circuit Goodell a tôt ou tard été confrontée à une période transitoire qui varie selon les marchés. Certaines ont été un tant soit peu épargnées, tandis que d'autres prient toujours la venue du Messie.

Si l'on peut dire mission accomplie aux représentants de la Nouvelle-Angleterre, qui ont sans contredit maximisé leurs succès avec Bledsoe et Brady en tant que meneur offensif, on ne peut pas tenir le même discours avec les franchises évoluant à Indianapolis et à Green Bay.

La raison est résolument simple. Trop simple. Ces organisations ont placé tous leurs oeufs dans le même panier, exposant au grand jour nombre de défaillances qui n'ont visiblement jamais été résolues : une attaque au sol anémique jumelée à une défense poreuse.

Rendement du quintette offensif devant Aaron Rodgers - 2017 : 51 sacs accordés (28e)

- 2016 : 35 sacs accordés (16e)

- 2015 : 47 sacs accordés (28e)

- 2014 : 30 sacs accordés (9e)

- 2013 : 45 sacs accordés (24e)

- 2012 : 51 sacs accordés (31e)

- 2011 : 41 sacs accordés (21e)

- 2010 : 38 sacs accordés (19e)

- 2009 : 51 sacs accordés (32e)

- 2008 : 34 sacs accordés (19e)

Et c'est sans oublier la ligne offensive des Packers qui tutoie l'inefficacité depuis belle lurette. Celle des Colts, pour sa part, est en constante régression par rapport aux autres équipes depuis cinq saisons (6e, 8e, 17e, 28e et 32e).

Jurrell Casey (no 99) et Andrew Luck (no 12) Photo : Getty Images/Stacy Revere

Rien pour aider Luck et minimiser ses risques de tomber au combat.

Le modèle indianapolisien a prouvé qu'il ne tenait pas la route. L'équipe dépend bon an mal an strictement de son quart. Tôt ou tard, cette optique allait leur causer du tort.

Sans Rodgers, point de salut

Privée de Manning, touché au cou en 2011, la formation a terminé la saison avec un médiocre dossier de 2-14, le pire de la ligue. Six ans plus tard, en 2017, au tour de Luck de rater la totalité d'une campagne. Les conséquences ont été similaires, les Colts affichant un rendement fort peu reluisant de 4-12.

Le no 12 a aussi raté un duel en 2016 et neuf autres en 2015, pour une fiche combinée de 6-4. Sans leur pivot primaire, les Colts ont ainsi signé 12 victoires contre 30 défaites ces dernières années.

Sans Rodgers aux commandes de l'unité offensive, Green Bay a gagné seulement le tiers de ses rencontres (6-11-1).

Aaron Rodgers se prend le genou droit après un plaqué lors d'un match entre les Packers de Green Bay et les Vikings du Minnesota. Photo : Getty Images/Adam Bettcher

Certes, peu importe la franchise, la mise hors service du meneur de jeu constitue une lourde perte. Il s'agit tout de même du joueur qui a l'incidence la plus marquante sur le résultat de la rencontre puisqu'il touche au ballon plus souvent que quiconque.

Quelques équipes réussissent tout de même à ériger leur formation de manière à ce qu'une blessure au quart-arrière ne vienne pas contrecarrer leurs désirs ardents de remporter le Super Bowl. Pas les Colts ni les Packers.

Et lorsque ledit quart n'affiche pas sa forme des beaux jours, la forteresse tremble également de tous ses membres. Tel est le prix à payer quand l'on concentre toutes ses énergies - et ses ressources financières - à l'élaboration d'une attaque unidimensionnelle axée sur la voie des airs.

Les directeurs généraux à la tête des formations menées par Manning, Luck et Rodgers se sont pratiquement toujours assurés que leur joyau puisse compter sur une panoplie de receveurs. Les unités défensives, quant à elles, ramassaient les miettes.

Tout n'est cependant pas perdu pour l'une ou l'autre des organisations. Luck et Rodgers sont respectivement âgés de 28 et 34 ans. Le talent du premier est indéniable, mais celui-ci traverse une période sombre en raison de toutes sortes de maux, et le second n'a pas son égal à travers la NFL.

Il suffit de rompre cette pensée magique qu'un quart d'exception pansera les faiblesses apparentes. Ce principe demeure le même au hockey, par exemple. Un gardien d'excellence n'est pas synonyme de conquête de la Coupe Stanley. Un nom vous vient-il en tête par pur hasard?

Le bataillon défensif des Packers n'a pas bouclé une saison dans le top 10 du circuit Goodell en ce qui a trait aux points et aux verges accordés depuis 2010. Et que s'est-il produit lors de cette campagne? Le trophée Vince-Lombardi est rentré à la maison.

Rendement défensif des Packers - 2017 : points (26e) et verges (22e)

- 2016 : points (21e) et verges (22e)

- 2015 : points (12e) et verges (15e)

- 2014 : points (13e) et verges (15e)

- 2013 : points (24e) et verges (25e)

- 2012 : points (11e) et verges (11e)

- 2011 : points (19e) et verges (32e)

- 2010 : points (2e) et verges (5e)

Clay Matthews (no 52) et Russell Wilson (no 3) Photo : Getty Images/Christian Petersen

Le temps presse

Dom Capers, le coordonnateur défensif des représentants du Wisconsin de 2009 à 2017, n'a jamais été en mesure de reproduire ses succès par la suite. Mike Pettine a pris le relais et tentera de redonner ses lettres de noblesse à la défense.

Manning et Luck ont permis aux Colts d'accéder aux éliminatoires à 14 occasions en 18 saisons. Seulement deux présences au bal hivernal se sont soldées au Super Bowl. Un triomphe contre un échec.

Favre et Rodgers, de leur côté, comptent 19 participations aux séries en 26 campagnes à Green Bay. Deux des trois duels ultimes auxquels ils ont pris part se sont conclus sous les confettis. Chaque pivot a décroché la palme.

Il reste encore quelques années au compteur de Rodgers. Sa tolérance aux blessures fera foi de tout dans son cas. La fenêtre se referme tranquillement sur son illustre carrière qui n'a pas définitivement pas été maximisée d'un point de vue collectif.

Les Colts ont échoué à ce chapitre avec Manning. Les Packers, eux, peuvent démontrer qu'ils ont appris des erreurs du passé.