DeRozan et Lowry ont inscrit un total de 21 points lors du dernier quart.

Les Nets menaient par 14 points à un certain moment au troisième quart. DeRozan et l'attaque des Raptors (54-19) semblaient au point mort. Cependant, Lowry a réussi 10 points et les Raptors accusaient un retard de seulement 84-91 au début du dernier quart.

DeRozan a marqué les cinq premiers points des Torontois au cours du quatrième quart et les locaux ont finalement pris l'avance 100-99 avec 4:50 à faire grâce à deux lancers francs de Lowry.

Lowry a terminé la rencontre avec 25 points, 12 aides et 10 rebonds, tandis que Jonas Valanciunas a amassé 23 points. DeRozan a ajouté 21 points.

Du côté des Nets (23-50), Rondae Hollis-Jefferson, Allen Crabbe et D'Angelo Russell ont marqué 18 points chacun.