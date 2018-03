Artturi Lehkonen, avec son 10e but de la saison, ainsi que Paul Byron et Brendan Gallagher, les deux dans un filet désert, ont touché la cible pour aider le CH (27-36-12) à mettre fin à une série de sept revers à l'étranger (0-5-2).

Il s'agit aussi pour les hommes de Claude Julien d'une deuxième victoire seulement à leurs 11 derniers matchs (2-7-2).

« On n'a pas eu une grosse première période, ce qui était un peu décevant, a analysé Julien. On a mieux réagi en deuxième période et en troisième, même si on n'a pas eu beaucoup de lancers, on en a eu beaucoup qui ont raté le filet. Ça n'a pas été une mauvaise période. En bout de ligne, c'est une victoire qui fait du bien. »

Antti Niemi a repoussé 35 tirs et a signé son 36e blanchissage dans la LNH, son premier depuis le 22 décembre 2015, avec les Stars de Dallas face aux Blackhawks de Chicago.

Il a aussi profité des nombreuses occasions gaspillées par les joueurs des Sabres.

« Il joue du bon hockey pour nous. Tout le monde le sait, a raconté Julien au sujet du gardien acquis le 14 novembre dernier au ballottage. C'est encourageant de voir un gardien comme lui venir dans notre équipe après un début de saison difficile et jouer comme il le fait. C'est bien mérité pour lui ce soir. Ils ont eu des chances de marquer parce qu'on n'a pas été excellents devant lui, mais il a réussi des arrêts importants. »

Linus Ullmark a accordé un but sur 22 tirs devant le filet des Sabres (23-39-12), qui ont subi une troisième défaite de suite.

Le Tricolore reprendra le collier samedi contre les Capitals de Washington au Centre Bell.

Niemi est intraitable

Les Sabres ont eu l'avantage en début de rencontre, mais ils n'ont pas su saisir leurs chances.

Marco Scandella a raté la cible après une belle passe transversale de Ryan O'Reilly, puis Brendan Guhle a vu son tir du revers être facilement bloqué par Niemi.

Lors de la meilleure séquence de la période des Sabres, le tir de Scott Wilson a atteint le poteau, puis Rasmus Ristolainen a été imprécis, même s'il a eu tout le temps possible pour décocher son tir.

Le Canadien a finalement donné signe de vie tard dans l'engagement. Lehkonen a ravi le disque à Guhle pour s'avancer à deux contre un avec Alex Galchenyuk. Sa remise a toutefois dévié sur Scandella et Galchenyuk a fendu l'air.

En toute fin de période, Gallagher s'est moqué de Scandella en zone neutre puis a décoché un bon tir, mais Ullmark a réussi l'arrêt.

Le CH a été l'équipe dominante après la pause. Lehkonen a profité d'un bond favorable sur la rampe après un tir imprécis de Jacob De La Rose pour déjouer Ullmark, qui s'était compromis à 4:56.

Les Sabres ont cogné à la porte avant la fin du deuxième vingt. Niemi a dû être brillant deux fois de suite face à Sam Reinhart. Puis, O'Reilly et Reinhart ont raté un filet béant sur la même séquence après une magnifique feinte d'O'Reilly devant le gardien finlandais.

Le Bleu-blanc-rouge a ensuite ouvert la porte aux Sabres en troisième période. Nikita Scherbak et Lehkonen ont alors été punis dans un intervalle de 54 secondes. Toutefois, les Sabres ont été incapables de profiter de leurs 66 secondes en avantage numérique de deux hommes. O'Reilly a obtenu la plus belle occasion, mais il a fendu l'air en voulant décocher un tir à la réception, alors que Niemi était étendu sur la glace puisque la rondelle était bondissante.

Byron et Gallagher ont finalement clos le débat dans un filet désert en fin de rencontre.