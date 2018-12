Les Allemandes dominantes à Altenberg, Jane Channell termine 6e

L’Allemande Jacqueline Loelling a remporté l’épreuve avec un temps de 1 min 57 s 74/100, devant ses compatriotes Tina Hermann (1 :57,87) et Anna Fernstaedt (1 :58,17).

La meilleure Canadienne a été Jane Channell avec une 6e position.

Elisabeth Vathje (9e) et Mirela Rahneva (22e) étaient les autres représentantes en lice de l’unifolié.

Ces dernières avaient terminé respectivement 2e et 3e de la Coupe du monde à Innsbruck, en décembre dernier.

Vathje, 23 ans, est 2e au classement général après six épreuves.

La skeletoneuse Jane Channell glisse sur la piste de Whistler, en Colombie-Britannique. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Victoire sud-coréenne chez les hommes, Greszczyszyn 10e

Chez les hommes, le Sud-Coréen Sungbin Yun l’a emporté avec un temps de 1 :54,28. Il a devancé le Russe Alexander Tretiakov (1 :54,67) et l’Allemand Christopher Grotheer (1 :55,04).

Dave Greszczyszyn s’est classé dans le top 10 avec un chrono de 1 :56,26.

Les autres Canadiens qui participaient à la course, Barrett Martineau et Kevin Boyer, ont conclu au 11e et 15e rang.

Au classement général, Yun est au sommet avec une récolte de 1320 points après 6 épreuves. Greszczyszyn est 9e avec 848 points.