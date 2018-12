Kripps et Poloniato sur le podium en Autriche

Les Canadiens Justin Kripps et Nick Poloniato ont conclu sur les deux dernières marches du podium en bobsleigh à deux lors de la Coupe du monde d'Igls, en Autriche, samedi.

Kripps et Jesse Lumsden ont fini la course avec un temps combiné 1 min 43 s 98/100. Poloniato et Lascelles Brown ont suivi en 1:44,01.

Ce sont les Allemands Francesco Friedrich et Thorsten Margis qui ont gagné grâce à un temps de 1:43,71.

Justin Kripps est en tête du classement général avec 1014 points, suivi de son compatriote Chris Spring (955 points).

Humpries au pied du podium

Kaillie Humphries et Phylicia George ont dû se contenter d'une 4e place. Elles ont terminé la descente en 1:46,89.

Les Allemandes Stephanie Schneider et Annika Drazek (1:46,28) ont devancé les Américaines Elana Meyers Taylor et Kehri Jones (1:46,64) pour prendre le 1er rang.

Mariama Jamanka et Lisa Buckwitz (1:46,65) ont conclu sur la troisième marche du podium.