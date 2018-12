Un premier podium raté cette saison pour Kaillie Humphries

Sous la neige, le duo allemand de Stephanie Schneider et Lisa Marie Buckwitz a triomphé en 1:54,90. Leurs compatriotes Mariama Jamanka et Annika Drazek ont obtenu le bronze malgré une chute spectaculaire en fin de parcours.

Les Américaines Elana Meyers Taylor et Lauren Gibbs ont pris le 2e rang.

Malgré ce résultat en deçà des attentes, Humphries demeure en tête du classement général avec 852 points, soit 32 de plus que Meyers Taylor.

Spring deuxième du jour

En bobsleigh biplace, les Canadiens ont connu une bonne journée, les trois équipages finissant parmi les cinq premiers.

Chris Spring et Neville Wright ont été les meilleurs avec un temps de 1:51,76 et le 2e rang (ex æquo avec les Allemands Francesco Friedrich et Thorsten Margis), juste derrière les Suisses Clemens Bracher et Michael Kuonen (1:51,64).

« C'est ma première médaille en Europe, ça fait du bien, car je suis passé à côté tellement souvent sur ces pistes, a dit Spring. Neville a encore très bien poussé. Il est un super coéquipier. Il me donne confiance dans mon pilotage, et c'est ce dont j'ai besoin. »

Justin Kripps et Alexander Kopacz (1:51,79) ont pris le 4e rang, ce qui s'est avéré suffisant pour protéger leur première position au général. Spring et Wright les talonnent maintenant en 2e place.

Nick Poloniato et Lascelles Brown, les meilleurs en première manche, ont connu une baisse de régime pendant la descente ultime. Leur 10e temps les a fait glisser en 5e position.