Faire le deuil de sa vie d’avant à cause de la « COVID longue »

Depuis 14 mois, Pauline Tremblay, 59 ans, est elle aussi confinée presque en tout temps à la maison. Jamais elle n’aurait cru qu’un virus l’aurait handicapée à ce point.

Cette Saguenéenne comprend mal pourquoi elle a développé la COVID longue , puisqu’elle était en bonne forme physique avant son infection. Je faisais 30 à 40 km de vélo, je travaillais 35 heures par semaine, je pouvais faire 5 kilomètres de course… Je suis jeune, mais je ne suis plus capable de rien faire, je ne peux pas faire de projets, je ne peux pas sortir.

Pauline a été déclarée positive à la COVID-19 le 23 novembre 2020.

Elle a été d’abord fatiguée et a développé une grosse toux et des douleurs au dos. À cause de son asthme, les médecins ont craint un instant que la COVID-19 n’attaque ses poumons.

Ce sont d’autres symptômes qui sont plutôt apparus : maux de têtes, nausées, fatigue extrême, douleurs musculaires, perte d’odorat. Mes symptômes n’ont jamais cessé. J’ai passé trois mois sur mon fauteuil à ne rien faire. Prendre un bain, c'était un marathon.

Les douleurs et la fatigue extrême qui l’affligent sont un véritable fardeau. Tout me fait mal. C’est comme si un train me passait dessus. Je ne suis plus capable de cuisiner, d’entretenir ma maison. Si je veux faire quelque chose, je dois prévoir du temps de repos et des siestes pour me reposer.

Elle a même dû arrêter ses traitements d’ergothérapie parce qu’elle n’en avait plus d’énergie.

Mon père a le cancer, il peut aller dehors et faire des activités. Je ne peux même pas faire ça.

Elle a aussi des pertes de mémoire et ressent une fatigue mentale. Après un certain temps, je cherche mes mots. Être en voiture l’étourdit comme un tour de manège, ce qui rend impossible une visite à ses petits-enfants. Le bruit l’irrite et la fatigue.

Elle a aussi développé un syndrome de tachycardie posturale : une augmentation soutenue de la fréquence cardiaque en position debout. Ce syndrome est commun chez les patients atteints de la COVID-19 de longue durée.

On lui a prescrit des médicaments pour réduire son rythme cardiaque et atténuer ses douleurs musculaires. L’effet a été bénéfique, mais pas salvateur.

« Il y a des journées où c’est dur. J’ai une rage qui vient : pourquoi j’ai ça? » — Une citation de Pauline Tremblay

L’accès aux spécialistes, surtout ceux qui connaissent le syndrome, est plus difficile en région; mais heureusement son médecin de famille a tout fait pour l’aider à trouver des réponses. Ce n’est qu’alors qu’ils ont compris que tout était lié au syndrome post-COVID-19.