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【报道】温哥华农历新年艺术节进行中，总监吴权益：目标是可持续发展的艺术节
今年的主题是：想象的一年；音乐会“我们在一起”今晚举行。
温哥华农历新年艺术节（Lunar Fest） （新窗口）庆祝活动已经全面展开，不同地点的灯会、音乐会、艺术展、作坊等将一直持续到元宵节之后。
该艺术节的创办人、加拿大亚裔活动协会总监吴权益（Charlie Wu）接受加广中文采访时表示，一直以来，他都希望农历年庆祝不仅仅是华裔或是亚裔，也能让温哥华每一个人都感觉这是一个节日。
农历年传统上是一家团聚，吃喝玩乐。但我们希望找到属于温哥华的过年方式，延续了传统的概念，但也增加了更多的内容，还可以通过来自不同族群的艺术家，创造一个我们共同的节日。
比如，今晚（1月24日）在温哥华的The Orpheum剧场，将举行音乐会
我们在一起，We are Together （新窗口），本地与社区音乐人携手迎接兔年到来。
共同的庆祝
吴权益介绍说，今年农历新年艺术节的主题是：想象的一年（Year to Imagine)。
艺术节设置了三个灯笼展场，温哥华美术馆广场，固兰湖岛（Granville Island），以及杰克.普尔广场（Jack Poole）。而且，每一个地点展示的灯笼设计主题各有侧重，包括了对多元文化，原住民艺术，以及人与自然的探讨。
而在被称为温哥华艺术之岛的固兰湖岛，艺术节邀请了台湾工艺研究中心的艺术家，展示的主题是“台湾色，Colours of Formosa”，用大自然元素，呈现一系列富有台湾特色的蜡染，蓝染等各种染布工艺。
同时，他们也会邀请两千多名孩子参与，试织试染，让孩子们从小接触染织，培养兴趣，也接触了解大自然。
可持续性的文化节
加拿大亚裔活动协会以每年夏季的台湾文化节 （新窗口）和冬季的农历新年艺术节为支柱性的活动。同时，它还延伸出很多其他的活动，比如，从2016年开始的
对话亚洲，以及
台湾书店等内容，扩大了它的内涵和与国际联系的广度。
近几年，这些活动已经成为了温哥华城中文化盛事，多次被评选为
加拿大最佳文化活动。
吴权益表示，最近这些年，他一直在思考，如何让文化节可持续发展，而不仅是经过艰辛准备之后，一场演出，一次舞龙舞狮，活动就结束了，成了一次性的消费活动。
我总是希望人们离开活动之后，有一些心动或者思考的瞬间，希望传达某些信息和理念。
于是，在2022年，他们设立了华语音乐节Jade Music Fest， （新窗口）以推进加拿大和海外的华语音乐创作。
而在今年夏季的
台湾文化节中，吴权益透露说，主题将会是
福尔摩沙的自画像，也就是台湾的自画像。
为配合这一主题，他们还会组织一系列的研讨会，请专家学者来共同探讨，台湾究竟是什么？而这些论文将在之后集结出版。
采访/编辑：Yan Liang