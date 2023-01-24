【报道】温哥华农历新年艺术节进行中，总监吴权益：目标是可持续发展的艺术节

担任台湾文化节总策划超过20年的吴权益（Charlie Wu） 照片：Radio-Canada / submitted by Charlie Wu

该艺术节的创办人、加拿大亚裔活动协会总监吴权益（Charlie Wu）接受加广中文采访时表示，一直以来，他都希望农历年庆祝不仅仅是华裔或是亚裔，也能让温哥华每一个人都感觉这是一个节日。

农历年传统上是一家团聚，吃喝玩乐。但我们希望找到属于温哥华的过年方式，延续了传统的概念，但也增加了更多的内容，还可以通过来自不同族群的艺术家，创造一个我们共同的节日。 引自 吴权益

比如，今晚（1月24日）在温哥华的The Orpheum剧场，将举行音乐会 我们在一起，We are Together （新窗口） ，本地与社区音乐人携手迎接兔年到来。

共同的庆祝

吴权益介绍说，今年农历新年艺术节的主题是：想象的一年（Year to Imagine)。

艺术节设置了三个灯笼展场，温哥华美术馆广场，固兰湖岛（Granville Island），以及杰克.普尔广场（Jack Poole）。而且，每一个地点展示的灯笼设计主题各有侧重，包括了对多元文化，原住民艺术，以及人与自然的探讨。

而在被称为温哥华艺术之岛的固兰湖岛，艺术节邀请了台湾工艺研究中心的艺术家，展示的主题是“台湾色，Colours of Formosa”，用大自然元素，呈现一系列富有台湾特色的蜡染，蓝染等各种染布工艺。

同时，他们也会邀请两千多名孩子参与，试织试染，让孩子们从小接触染织，培养兴趣，也接触了解大自然。

温哥华农历新年艺术节重头活动之一“台湾色”。 照片：Radio-Canada / LunarFest

可持续性的文化节

加拿大亚裔活动协会以每年夏季的台湾文化节 （新窗口）和冬季的农历新年艺术节为支柱性的活动。同时，它还延伸出很多其他的活动，比如，从2016年开始的 对话亚洲 ，以及 台湾书店 等内容，扩大了它的内涵和与国际联系的广度。

近几年，这些活动已经成为了温哥华城中文化盛事，多次被评选为 加拿大最佳文化活动 。

吴权益出版《台湾，世界的答案》，讲述自己的心路历程。 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

吴权益表示，最近这些年，他一直在思考，如何让文化节可持续发展，而不仅是经过艰辛准备之后，一场演出，一次舞龙舞狮，活动就结束了，成了一次性的消费活动。

我总是希望人们离开活动之后，有一些心动或者思考的瞬间，希望传达某些信息和理念。 引自 吴权益

于是，在2022年，他们设立了华语音乐节Jade Music Fest， （新窗口）以推进加拿大和海外的华语音乐创作。

而在今年夏季的 台湾文化节 中，吴权益透露说，主题将会是 福尔摩沙的自画像 ，也就是台湾的自画像。

为配合这一主题，他们还会组织一系列的研讨会，请专家学者来共同探讨，台湾究竟是什么？而这些论文将在之后集结出版。

温哥华美术馆前，台湾原住民艺术家族巴瓦瓦隆家族与温哥华原住民家族苏珊波英特（Susan Point）共同完成的灯笼作品。 照片：Radio-Canada / submitted by Charlie Wu

采访/编辑：Yan Liang