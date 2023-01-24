美国加州北部也发生华裔枪击案，造成7人死亡

当地警长科普斯（Christina Corpus）说，警方在警察局停车场逮捕了这一枪击案凶嫌，67岁的赵春利。

警方证实嫌疑人赵春利在其中一个农场工作，受害者也是农场工人，警方目前还没有确定枪击案动机。警方说，受害者中7名男性，1名女性，其中一部分是亚裔，部分是拉丁裔。

半月湾市是以农业为主的沿海小城，大约有12,000居民，这里有花卉和树木苗圃等农场，也有牧场，当地允许在温室和一些地段的苗圃中种植大麻。当地社区以白人占多数，据人口普查数据，大约三分之一的人口是拉丁裔，百分之五是亚裔。

这是自上周六起的三天中发生在加州的第二起涉及亚裔的大规模枪击事件，上周六农历除夕夜发生在蒙特利公园市的枪击案造成11人死亡，警方仍在寻找周六枪击案动机。

当地的市议员和公众表示，枪支暴力必须停止。

The Associated Press，adaptation en chinois par Beijia Lin