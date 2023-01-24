魁北克北部原住民女子狩猎组大获成功

她们于1月13日出发，驾驶雪地摩托，在八天内从卡瓦瓦奇卡马赫到克里地区最东边，总共行驶了1500多公里，然后在1月21日携带她们猎获的28头驯鹿返回社区。

组织这次探险的谢卡纳皮什（Shecanapish）在10年前曾作为厨师参加过一次社区的男性狩猎之旅，她从那时起就一直希望有一个全女子狩猎活动。

这7名女子并不是有经验的猎人，其中两人以前从未参加过长途雪地摩托旅行。

谢卡纳皮什是当地社区的文化协调员，她说这样的旅行非常具有挑战性，她为她们所做到的感到自豪：从收拾雪橇，给雪地摩托加油，到把170升的燃料罐拖到营地。

这7名女性也非常高兴有机会一起说纳斯卡皮语，学习与狩猎和土地有关的词汇。

她们有三名经验丰富的男性向导陪同狩猎。

她们猎获的5头驯鹿会用于本周在卡瓦瓦奇卡马赫举行的传统技能研讨会，动物的所有部分都将被使用。其余23头驯鹿将由猎人和他们的家人分享。

CBC News，Susan Bell，adaptation en chinois par Beijia Lin