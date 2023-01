杨紫琼和她主演的《瞬息全宇宙》获2023奥斯卡奖提名

《瞬息全宇宙》(Everything Everywhere All At Once)总共获得11项奥斯卡提名。影片由美籍华裔导演关家永 (Daniel Kwan) 和导演丹尼尔·施纳特 (Daniel Scheinert) 联合编剧导演,他们俩获得本届奥斯卡奖最佳原创剧本提名。

《瞬息全宇宙》的亚裔男女配角也分别获得提名:许玮伦 (Stephanie Hsu) 获最佳女配角提名,关继威 (Ke Huy Quan) 获最佳男配角提名。

加拿大导演莎拉-波利(Sarah Polley)的《女人说》(Women Talking)获得了最佳改编剧本和最佳影片提名。加拿大华裔动画师,导演及编剧石之予(Domee Shi)的《变红》(Turning Red)获最佳动画片提名。

加拿大导演詹姆斯-卡梅隆(James Cameron) 的《阿凡达2》获得了四项提名:最佳影片,最佳音效,制作设计和视觉效果。

此外,美国加拿大演员布兰登-弗雷泽(Brendan Fraser)在《鲸鱼》(The Whale)中的表演使他获得最佳男演员提名。

2023年奥斯卡奖颁奖仪式将于3月12日举行。

CBC News,adaptation en chinois par Beijia Lin