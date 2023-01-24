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杨紫琼和她主演的《瞬息全宇宙》获2023奥斯卡奖提名
今天公布了2023年第95届奥斯卡提名，马来西亚出生的华裔影星杨紫琼 (Michelle Yeoh) 因出演《瞬息全宇宙》获得最佳女主角提名，成为第一个获得最佳奥斯卡女主角提名的的亚裔女星。此前杨紫琼已获得今年的金球奖最佳女主角奖。
《瞬息全宇宙》（Everything Everywhere All At Once）总共获得11项奥斯卡提名。影片由美籍华裔导演关家永 (Daniel Kwan) 和导演丹尼尔·施纳特 (Daniel Scheinert) 联合编剧导演，他们俩获得本届奥斯卡奖最佳原创剧本提名。
《瞬息全宇宙》的亚裔男女配角也分别获得提名：许玮伦 (Stephanie Hsu) 获最佳女配角提名，关继威 (Ke Huy Quan) 获最佳男配角提名。
加拿大导演莎拉-波利（Sarah Polley）的《女人说》(Women Talking）获得了最佳改编剧本和最佳影片提名。加拿大华裔动画师，导演及编剧石之予（Domee Shi）的《变红》（Turning Red）获最佳动画片提名。
加拿大导演詹姆斯-卡梅隆（James Cameron) 的《阿凡达2》获得了四项提名：最佳影片，最佳音效，制作设计和视觉效果。
此外，美国加拿大演员布兰登-弗雷泽（Brendan Fraser）在《鲸鱼》（The Whale）中的表演使他获得最佳男演员提名。
2023年奥斯卡奖颁奖仪式将于3月12日举行。
CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin