教育界人士呼吁加拿大联邦政府对体坛虐待行为进行调查。

这封公开信由西安大略大学运动机能学教授罗斯（MacIntosh Ross）发起，由来自30个加拿大机构和17个国际机构的91名专家学者签署。公开信说，签署者支持一千多名加拿大运动员，要求加拿大体育署对有关运动员受到性侵和身心伤害的报道进行调查，追究责任并作出改变。

去年连续有不同体育项目的运动员公开自己受到教练伤害、虐待，以及被不正常的体育文化毒害的经历。加拿大体育部长圣昂热（Pascale St-Onge）任命前花样游泳运动员佩勒杰（Sarah-Eve Pelletier）为加拿大首位体育操守专员。但是在去年9月20日至12月31日期间由运动员或退役运动员提出的24起投诉中，佩勒杰的办公室只受理了8起。

公开信认为，体育操守专员办公室不是一个完全独立于加拿大体育界领导部门的机构，因此也没有足够的权限和能力来进行深入调查。

(La Presse canadienne, adaptation en chinois par Wei Wu)