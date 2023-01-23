犯罪团伙假扮房主出售房产，大多地区有至少30户受害。

犯罪团伙通过公开的房地产数据找到已付清房贷的住宅，使用盗窃来的身份信息，雇人假扮租客和房主。一旦有买主上当，把钱打到指定账户，骗子会立刻把钱转走。

在大部分情况下，受害者可以获得产权保险公司的赔偿。芝加哥产权保险公司加拿大分公司的副总裁赖德估计，在过去两年半中，加拿大的四家产权保险公司损失了至少两亿加元。

此类诈骗行为的第一步是盗窃身份信息。加拿大反诈骗中心因此提醒公众，不要轻易告诉别人自己的个人信息，定期检查信用卡账单、银行账户和邮件，不要把有个人信息的信件直接扔进垃圾桶，搬家时及时通知邮局、银行和其他服务公司。

同样重要的是，购买产权保险，买房时核实买主身份，出租房屋的人更容易被骗子盯上，因此更要注意保护个人信息。

CBC关于产权诈骗的调查仍在进行中，如有此类信息或经历愿意分享，可发电邮至torontotips@cbc.ca （新窗口）

（CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu）