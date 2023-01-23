波兰总理：将向乌克兰提供豹2坦克，无论德国是否同意

德国设计制造的豹2是目前最先进的主战坦克。德国禁止拥有这种坦克的国家将其转让给第三国。莫拉维茨基补充说，如果得不到德国的转让许可，波兰将和一些国家组成一个规模较小的联盟共同援助乌克兰。波兰政府正在与十几个国家商谈此事。

在帮助乌克兰抵抗侵略的问题上，波兰、芬兰和波罗的海三国等俄罗斯邻国是最坚决的。莫拉维茨基星期天接受波兰媒体采访时对德国提出了直截了当的批评，称德国多年来希望用大笔合同来稳住俄罗斯，在这种政策失败后仍不觉醒。他宣称，无论德国是否参与，乌克兰和欧洲必将赢得这场战争。

尽管受到其他向波兰提供军事援助的国家的压力，德国总理舒尔茨（Olaf Scholz）在上星期五的乌克兰国防联络小组会议上仍然拒绝为转让豹2坦克开绿灯。但是德国外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）星期天在接受法国媒体采访时却表示，德国不会反对波兰向乌克兰转让豹2的意愿。

贝尔伯克和舒尔茨分属德国绿党和社会民主党。她的话被看作是向舒尔茨施加压力。

（AFP, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）