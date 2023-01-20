【报道】琵琶演奏家刘芳四年后重回蒙特利尔舞台，迎新春独奏音乐会本周日举办

新冠疫情期间，刘芳一家三口一直留在中国，最早在昆明，后来搬到了上海。刘芳也一直继续她的演奏生涯，宣传传统文化。

加拿大琵琶、古筝演奏家刘芳。（本人提供） 照片：Radio-Canada

带来新春祝福

早在一年前，蒙特利尔美术馆就邀请刘芳回来做这场独奏音乐会，她也用了很长时间精心准备。

本周三，专程赶回来演出的刘芳通过电话接受了加广中文的采访。

她介绍说，这次音乐会上，她会弹奏最古老的琵琶曲之一，名字叫做《海青拿天鹅》。

这个曲子不仅古老，而且很难把握。海青是专门抓天鹅的大鸟，曲子应该是在唐代之前就有了，口传心授，弹得人不多，是最难的琵琶曲之一。弹法很复杂，因为有很多自然界的声音，鸟打架的声音，非常能展现出天鹅的精神。在蒙特利尔，我是第一次演奏这首曲子。 引自 刘芳

此外，她还会演奏著名琵琶演奏家刘德海的作品《天鹅》，以及名曲《浔阳月夜》（也就是大家熟悉的《春江花月夜》）等。

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依然坚持传统文化

1996年移民加拿大蒙特利尔之后，刘芳始终执着地追求传统音乐真谛，并且大胆把传统音乐与西方古典音乐、现代音乐、即兴创作相结合，创造崭新的音乐形式，开拓民乐新的观众群。西方媒体称她为 加拿大琵琶皇后 。

26年过去了，刘芳回顾自己追求传统文化的道路，形容目前的状况是 安定、简单、而幸福 ，

音乐是无形的能量。在这样浮躁和各种信息声音嘈杂的情况下，人们其实还是渴望内心宁静的，如果音乐足够好的话，会让人感受到这些能量。每次音乐会之后，我都能感受到，他们非常享受一个乐器带来的能量，琵琶其实是很丰富的，很有起伏，观众是真的能收到的。 引自 刘芳

刘芳的女儿今年9岁了。刘芳表示，自己喜欢当妈妈的感觉，让她更了解什么是爱。孩子的爱是很丰满的，对做音乐的人，它已经不局限于个人的喜怒哀乐，是一种大爱的感觉。

刘芳出生于中国昆明，六岁开始弹琵琶，九岁起登台演出。她毕业于上海音乐学院，1986年，她曾为到访中国的英女王演奏。2001年，她获得加拿大国家艺术委员会颁发的 青年艺术家千禧奖 。

采访/编辑： Yan Liang