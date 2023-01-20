加拿大首席公共卫生官谭咏诗：接种加强针以抵御奥密克戎亚型变异株

许多加拿大人还没有注射去年秋季开始提供二价加强针。联邦数据显示，在60至69岁的年龄组中，只有约46%的人在过去6个月中接受了二价加强针。

谭咏诗医生说，目前奥密克戎亚型变异株XBB.1.5 的病例在增加。XBB.1.5在12月25日至1月2日期间的感染率约为2.5%，这一比例预计在1月中旬将上升到大约7%。

谭咏诗同时表示，COVID-19病例的绝对数量并没有激增，也没有证据表明这个或其他新变种的严重性增加。

两天前，魁北克省防疫专家刚向省政府建议，除60岁以上人口、免疫力低下的人，医护人员，老人院住户，正在接受透析治疗的患者、孕妇和偏远地区居民这些高风险群体外，其他已按规定打过两剂新冠疫苗加一剂加强针的人今年冬春两季不需要再打加强针，除非疫情发生急剧变化。

相关报道 魁北克省防疫专家不再建议所有人接种疫苗加强针

CBC News，Stephanie Dubois，adaptation en chinois par Beijia Lin