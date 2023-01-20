将家庭厨余变成干燥无菌的土壤改良剂：厨余的一种新式处理法

厨余回收器（FoodCyclers）最终产出的是一种干燥，无菌，营养丰富的土壤改良剂，可以用在自家花园里，代替化肥。

厨余回收科学公司目前与加拿大的44个城市合作，并且还在向美国扩展。安大略省西北部一些城市正在进行为期12周的试运行，市政议会将根据试运行报告决定是否扩大到更多社区。

厨余回收器目前分两种：2.5升型，适合个人或两人家庭使用；5升型，适合大家庭使用。

厨余回收器对无力承担大型厨余回收项目的小城市会很有帮助，可以为这些城市节省资金和垃圾填埋场空间；此外，对那些因担忧招来野生动物而对后院堆肥犹豫不决的农场社区也会有吸引力。

厨余回收科学公司表示，他们可以根据市政当局的需要，为他们定制解决方案。

比如，不列颠哥伦比亚省纳尔逊市（Nelson, B.C）表示，如果他们的1600个厨余回收器试点项目获得成功，他们将购买更多台，并在2024年之前向所有居民分发厨余回收器。

CBC News，Sarah Law，adaptation en chinois par Beijia Lin