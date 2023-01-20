加拿大政府应该如何处理那些投奔ISIS的本国公民？

他们当中有4名成年男性、6名成年女性和13名少年儿童。其辩护律师格林斯庞（Lawrence Greenspon）日前告诉CBC，加拿大政府已经同意接受这些妇女儿童回国，4名男性的请求仍在法庭审理中。

6名女性在回国后可能会被指控与恐怖活动相关的罪名。去年十月份，两名女性在从叙利亚被遣返回加拿大后，一下飞机即被捕，其中一人被正式起诉。

人权观察组织估计还有数十名加拿大公民流落于叙利亚的俘虏营中，其中大部分是少年儿童。该组织的加拿大分部负责人德伊夫（Farida Deif）批评加拿大政府不愿意让这些人回国。他认为，加拿大应该把这些孩子视为受害者，优先处理他们的回国问题。

前加拿大安全情报局官员古尔斯基（Phil Gurski）则认为，从叙利亚返回加拿大的成年人很可能会逃脱审判，因为法庭缺少他们在国外活动的证人和证据。另外，他们回国将加重安全情报部门的负担，因为必须派人监视他们。

（CBC News, Darren Major, adaptation en chinois par Wei Wu）