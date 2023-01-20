多伦多外科医生使用新型机器人完成加拿大首例膝关节置换术

75岁的史蒂芬·格泰（Steven Gotal）的左膝盖有问题已经几十年了，近几个月来他走路下楼梯都很艰难，骨外科医生泽维尔（Michael Zywiel）医生认为格泰可以成为加拿大第一个用新的机器人设备进行膝关节置换手术的病人，手术在多伦多西部医院进行，该医院每年进行约700例膝关节置换手术，该手术是其常见的外科手术之一。

泽维尔博士是骨外科医生，同时也是多伦多大学施罗德关节炎研究所的临床研究员。

手术时使用的机器人被称为VELYS机器人辅助设备，该设备资金来自于捐赠。

泽维尔医生说，VELYS机器人由美国医疗设备公司Depuy Synthes建造，它可以使手术团队更准确地计划和执行手术。泽维尔解释说，这很重要，因为每个病人的膝盖有所不同，需要植入的位置也略有不同。有相当大比例的病人对他们的膝关节置换术的结果不满意，而这种新设备可以为他们减少痛苦和额外的手术。

换句话说，这一机器人协助医生非常准确地进行精确切割，这样，对膝关节的创伤会小得多，特别是对膝关节的所有韧带和肌肉的创伤会小，这意味着更早出院，恢复得更快。

泽维尔医生说他的团队将有机会培训来自其它医院的工作人员使用这一机器人。培训需要一年多时间。

置换了膝关节的格泰说他康复顺利，手术一周后，他可以在家里上下楼梯。他很感谢泽维尔医生和他的团队， 我感到非常幸运。 他说。

CBC News，Talia Ricci，adaptation en chinois par Beijia Lin